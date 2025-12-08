Ivrea, neonata morta nell'incidente: l'ipotesi agghiacciante, chi è fuggito

Sabato sera, poco prima delle 20, sull’autostrada A5 Torino-Aosta all’altezza di Volpiano (Torino), una Fiat 500X con a bordo una mamma e la sua bimba di appena tre mesi, Lucia, è stata tamponata violentemente. L’urto ha fatto sbalzare l’ovetto della piccola fuori dall’abitacolo: Lucia è finita sull’asfalto e subito dopo è stata investita da uno o più veicoli in transito. La neonata è morta sul colpo.La madre è rimasta ferita in modo non grave ed è stata ricoverata sotto choc.

La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato dalla fuga nei confronti dei conducenti di almeno due mezzi coinvolti che si sono allontanati senza fermarsi né prestare soccorso. Gli investigatori della Polizia Stradale stanno visionando le telecamere e sentendo i primi testimoni per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.In corso anche accertamenti tecnici sull’ovetto: l’ipotesi più dolorosa è che il seggiolino non fosse correttamente ancorato con le cinture o con il sistema Isofix, circostanza che avrebbe favorito la tragica espulsione.

Purtroppo non è la prima volta che bambini perdono la vita in incidenti simili per errori nel fissaggio del seggiolino o per pirateria stradale: nel 2022 sulla A1 vicino a Firenze morì un bimbo di 18 mesi dopo un tamponamento, con il conducente fuggito (poi individuato); nel 2023 sulla Tangenziale di Napoli una neonata di 40 giorni fu sbalzata dall’ovetto non agganciato e investita da un camion che non si fermò.