Garlasco, scintille Rinaldi-Cassese: "Dna Sempio dappertutto", "Il problema..."

Il delitto di Garlasco fa ancora discutere. Se ne parla a Ignoto X dove, nella puntata di giovedì 11 dicembre su La7, c'è Gennaro Cassese. Fu proprio lui nel 2007 a capo dei carabinieri di Vigevano incaricati delle indagini. Indagini che ora hanno preso una nuova piega, con diversi indizi a carico di Andrea Sempio. "Nel computer di Chiara ci sono dei filmati, dei filmati intimi di Chiara con Alberto. Quel computer viene utilizzato da Marco Poggi e dagli amici di Marco Poggi - osserva il conduttore Pino Rinaldi -. La difesa di Sempio dice che se il Dna è arrivato sulle unghie di Chiara Poggi è perché magari ha toccato gli stessi tasti che Sempio aveva utilizzato magari il pomeriggio prima. Per cui quel computer è al centro di tutto quanto. Lei è un ex carabiniere ma ha comandato il comando di Vigevano per tanti anni e ha seguito questa indagine. Questa pista, alla luce di quanto sta avvenendo fuori da quel computer, l'avrebbe seguita, mettendo da parte Alberto Stasi?".

Immediata la replica: "Noi avremmo seguito tutte le piste. Il problema è che per la figura di Andrea Sempio io devo dare una risposta contestualizzandola al 2007. Allora per la procura e per noi investigatori dell'epoca non avevamo nulla che collocasse Sempio sulla scena del crimine. Adesso si parla di questa famosa impronta 33 ma nel 2007 era sconosciuta".