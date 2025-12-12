Il Carabiniere e la lettera al Corsera: "Il Tricolore e l'asservimento alle potenze straniere"

Per il Tenente dei Carabinieri congedato con onore "il punto non è solo la lettera della lapide; sebbene anche il luogo specifico dove è stato purtroppo consentito di apporre la stessa. E più ancora: il problema non è solo Modena. Il problema sono le mille pseudo motivazioni storiche che da molti, troppi anni, si adducono in tutta Italia con la finalità, o perlomeno con il risultato, di indebolire sempre di più la nostra compagine nazionale e statuale, paralizzandola in mille dannosissimi conflitti interni (come nei peggiori periodi preunitari) mentre sul piano internazionale e della competizione economica essa periclita sempre di più. Noi siamo certi che la nostra popolazione, al di là delle trame ordite surrettiziamente a suo danno, sia perfettamente in grado, se informata nel modo corretto, di distinguere fra il Tricolore della Indipendenza e delle Libertà costituzionali e i vessilli dell’asservimento verso le potenze straniere e dell’assolutismo antiliberale ed antidemocratico".