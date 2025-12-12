Libero logo
Alessandria, lanciano un piccone contro l'auto dei carabinieri: ribaltata

venerdì 12 dicembre 2025
2' di lettura

Un inseguimento con tanto di lancio di oggetti. Ad avere la peggio i Carabinieri. È accaduto fra le province di Pavia e Alessandria, dove una Gazzella del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Voghera si è messa sulle tracce di un'autovettura in fuga dal comune di Casteggio, dove i Carabinieri hanno intercettato due sospetti che, all’atto del controllo, hanno accelerato improvvisamente, imboccando la tangenziale di Voghera. Ne è scaturito un inseguimento protrattosi fino al casello dell’autostrada A21, dove i fuggitivi hanno svoltato in direzione Torino, mentre, per guadagnarsi la fuga, hanno lanciato dall’auto in corsa diversi oggetti contro la pattuglia, fortunatamente evitati dai Carabinieri.

Ma la corsa è andata peggiorando. All'uscita di Felizzano, i fuggitivi, appena superato il casello, hanno scagliato dal finestrino un piccone che ha colpito il parabrezza della Gazzella. L’impatto ha fatto perdere all’autista il controllo dell’autoradio, che è uscita di strada, ribaltandosi. I due Carabinieri a bordo, soccorsi e trasportati d’urgenza all’ospedale di Alessandria per le cure del caso, sono per fortuna in condizioni non gravi.

Ambrogino ai carabinieri, "assassini" e fischi: il fango della sinistra

Ventiquattro ore di sfregi. Di attacchi. Di vergogna. Rosso il colore del filo conduttore, dalle prime ore del mattino f...

Nel frattempo, i Carabinieri delle Compagnie di Alessandria e Voghera hanno avviato l’immediata ricerca dei responsabili, rintracciati poco distante dal luogo dell’incidente. I due, sentendosi braccati, hanno abbandonato la propria auto e hanno tentato la fuga a piedi, venendo però bloccati dai Carabinieri. Condotti in caserma per gli approfondimenti investigativi, i due soggetti sono stati arrestati dai Carabinieri di Alessandria e Voghera e, su disposizione della locale Procura della Repubblica, condotti in carcere. Sono tuttora in corso ulteriori verifiche per chiarire le ragioni del tentativo di eludere il controllo e della fuga da cui sono scaturiti il rocambolesco inseguimento e l’arresto. 

tag
alessandria
carabinieri

