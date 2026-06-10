Bologna, scatena il caos e travolge 2 carabinieri col monopattino. Ma il tunisino è già libero...

A bordo di un monopattino elettrico senza 'targhino', il contrassegno identificativo recentemente divenuto obbligatorio, è sfuggito a un controllo poi ha anche investito due carabinieri. Per l'episodio, avvenuto a Bologna, un cittadino tunisino di 29 anni, residente a Milano, è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. I militari della stazione Bologna erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando hanno notato, in piazza Scaravilli, il giovane nordafricano alla guida del mezzo irregolare e gli hanno intimato di fermarsi.

Lui ha invece accelerato, dandosi a una fuga spericolata tra veicoli, ciclisti e pedoni e 'bruciando' il semaforo rosso di piazza di Porta San Donato. Manovre che hanno messo in difficoltà altri automobilisti e utenti della strada. I carabinieri lo hanno superato per poi sbarrargli la strada sul ponte di San Donato dove il fuggitivo, anziché fermarsi, li ha investiti deliberatamente, perdendo infine il controllo del mezzo e finendo a terra, illeso.