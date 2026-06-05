Giorgia Meloni, suonano l'Inno di Mameli e lei piange: italiana vera tra i carabinieri

"Da oltre due secoli l'Arma dei Carabinieri è accanto agli italiani con coraggio, altruismo e senso del dovere. Uomini e donne in divisa che ogni giorno servono la Nazione e proteggono i cittadini e il territorio: nella lotta alla criminalità, contro il terrorismo e le mafie, nella difesa dell'ambiente e in molti altri ambiti. In Patria come all'estero non fanno mai mancare la loro presenza, confermandosi prezioso punto di riferimento per le nostre comunità".

Lo ha scritto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post pubblicato su X. "Nel giorno del 212° Anniversario di fondazione desidero rendere omaggio a chi ha sacrificato la vita nell'adempimento del proprio dovere, a chi è rimasto ferito in servizio e porta ancora oggi le cicatrici e a chi ogni giorno, guidato dal motto 'nei secoli fedele', onora l'Arma con lealtà e spirito di servizio. Grazie per la vostra quotidiana vicinanza e auguri", ha concluso la premier.

Subito dopo c'è stato il blitz della presidente del Consiglio in Calabria per assistere alle celebrazioni dell'anniversario dell'Arma dei Carabinieri. E alcuni utenti sui social hanno notato un dettaglio curioso su Meloni. Quando è partito l'Inno di Mameli, la leader di FdI - da buona patriota - si è lasciata andare a qualche secondo di commozione. "Sono pochi istanti ma si percepisce chiaramente l’emozione di Giorgia Meloni mentre ascolta l’inno - il commento della pagina Instagram sietedeipovericomunisti -. Quando un Presidente si commuove ascoltando l’inno significa che sente profondamente l’Italia; e se un Presidente sente l’Italia, allora vuol dire che è un Presidente all’altezza del ruolo".