Jessica Caratti morta a 45 anni la mattina di Natale: Salò sconvolta

giovedì 25 dicembre 2025
Non ce l'ha fatta, Jessica Caratti: l'amazzone, 45 anni, è morta nella mattinata di Natale dopo essere rimasta gravemente ferita martedì scorso in un incidente equestre in provincia di Brescia.

La donna era stata schiacciata dal proprio cavallo durante un'escursione lungo un sentiero e, dopo giorni di ricovero in condizioni critiche, è deceduta. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Salò, il cavallo si sarebbe improvvisamente spaventato, alzandosi sulle zampe posteriori e cadendo poi all'indietro, travolgendo la donna. All'arrivo dei soccorsi, Jessica Caratti era già in arresto cardiaco. Sul posto erano intervenuti i volontari del 118 di Garda e un'eliambulanza, che dopo le manovre di emergenza aveva trasportato la ferita all'ospedale Civile di Brescia.

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Il decesso è avvenuto nelle prime ore di oggi. La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Salò e a Gardone Riviera, dove la donna risiedeva nella frazione di San Michele insieme al figlio di 13 anni. Jessica Caratti era molto conosciuta sul territorio per il suo lavoro: gestiva l'infopoint turistico di Salò, a pochi passi dal municipio, ed era apprezzata per l'impegno e la disponibilità dimostrata nell'organizzazione di iniziative ed eventi.

