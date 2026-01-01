Reggio Emilia, botte a un 70enne che lo rimprovera: denunciato 19enne tunisino

Ha preso a pugni e ha spinto a terra un anziano che lo aveva sgridato per motivi banali. È accaduto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30, in viale IV Novembre, in zona stazione a Reggio Emilia. L'uomo, un 70enne, stando a quanto ricostruito dalla polizia, ha rimproverato un giovane che a suo dire avrebbe tenuto un atteggiamento insolente nei suoi confronti. E qui è scattata l'aggressione. Sono intervenuti i militari dell'Esercito impegnati nell'operazione 'stazioni sicure' per porre i primi soccorsi.

È arrivata l'ambulanza che ha trasportato il pensionato all'arcispedale Santa Maria Nuova dove si trova ricoverato; stando ai primi accertamenti, non è in pericolo di vita. Poco dopo sono arrivate anche le Volanti della questura. Gli agenti, grazie alle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a identificare l'aggressore e rintracciarlo nei pressi del sottopasso pedonale di piazzale Marconi.