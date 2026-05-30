Spiagge, la mappa dei prezzi folli: quanto costano gli ombrelloni

C’è chi, davanti al mare, conta le onde. E chi, prima ancora di stendere il telo, conta i bonifici. Perché nell’estate 2026 il vero sport da spiaggia non sarà il beach volley ma la caccia all’ombrellone “accessibile”, una disciplina estrema che richiede sangue freddo, calcolatrice e, possibilmente, uno stipendio non ancora evaporato tra mutuo, benzina e gelati formato famiglia. E così, mentre il ponte del 2 giugno inaugura ufficialmente la stagione della tintarella, gli italiani scoprono che il posto più vicino al bagnasciuga rischia di costare quanto una mini vacanza all’estero.

A fotografare il fenomeno è Altroconsumo, che ha contattato in forma anonima 222 stabilimenti balneari in dieci località italiane, da nord a sud, monitorando i prezzi della prima settimana di agosto. Il verdetto è chiaro: rispetto al 2025 i listini salgono mediamente del 6%, ma negli ultimi cinque anni il rincaro complessivo ha toccato il 24%. Tradotto: l’ombrellone è diventato un piccolo bene di lusso, soprattutto nelle località più gettonate.