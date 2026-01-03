Insegue Don Rodrigo e lo accoltella senza motivo. Preso

È un 29enne italiano l’aggressore di don Grajales Gaviria Rodrigo, missionario operante nella parrocchia San Giovanni Evangelista di Modena, accoltellato al collo in strada. Due dipendenti di una vicina trattoria hanno soccorso il religioso e chiamato il 118 che ha portato il ferito all’ospedale Baggiovara dove è stato subito sottoposto ad un intervento chirurgico che gli ha salvato la vita. Don Rodrigo, colombiano di 45 anni, ora fuori pericolo, ha riconosciuto in immagini acquisite grazie a sistemi di videosorveglianza, le fattezze dell’accoltellatore, raccontando di non averlo mai conosciuto e di non avergli mai parlato. Tutto è avvenuto in modo assolutamente repentino e imprevedibile, come del resto confermato dalle immagini.

Le indagini attivate dai Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno accertato che il fermato, in cura in un centro di salute mentale, aveva pedinato il religioso per almeno venti minuti, senza tuttavia mai parlargli dopo che entrambi erano scesi da un autobus pubblico. Attraverso l’analisi dei fotogrammi è stata individuata la fermata del bus dove era salito a bordo l’indagato e sono stati così individuati gli esercizi commerciali frequentati dallo stesso e la sua probabile dimora. Le attività di appostamento eseguite dai Carabinieri hanno consentito di individuare con sicurezza l’indagato. In una perquisizione è stato trovato il coltello a serramanico utilizzato per compiere il tentato omicidio, nascosto in un muretto di un immobile disabitato.

Rinvenuti e sequestrati anche gli indumenti e le calzature indossati dall’indagato al momento del delitto. Il sacerdote è conosciuto e apprezzato per la sua dedizione, la sua vicinanza alle persone e il suo impegno nella comunità locale. Per questo il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha voluto ringraziare l’Arma per aver assicurato alla giustizia l’autore della gravissima aggressione. «Li ringrazio per l’impegno», ha detto. «Una buona notizia per i modenesi in questo avvio di anno».