Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Marito Roccella
Mondiali 2026
Generale Vannacci
Andrea Sempio

2 luglio, tam-tam impazzito all'ultimo minuto: Meloni, una mossa clamorosa?

giovedì 2 luglio 2026
2 luglio, tam-tam impazzito all'ultimo minuto: Meloni, una mossa clamorosa?

1' di lettura

La tradizionale festa del 4 luglio all’ambasciata americana di Villa Taverna è da decenni un termometro della politica italiana: chi c’è e chi non c’è segnala rapporti con gli Stati Uniti e ambizioni di potere. Quest’anno, però, il rito è diventato complicato. Il ritorno di Trump e il suo intervento contro Meloni hanno creato forte tensione con il governo italiano, che è arrivato a un passo da una clamorosa diserzione collettiva.

Alla fine Giorgia Meloni ha imposto una linea più conciliante: il governo parteciperà, ma in ordine sparso e senza enfasi.Saranno presenti i due vicepremier Tajani e Salvini, il sottosegretario Mantovano, il presidente del Senato La Russa (che parlerà dal palco), Arianna Meloni, Guido Crosetto e gran parte dei ministri (Giorgetti, Lollobrigida, Nordio, Valditara ecc.). La premier probabilmente non andrà, dopo aver smentito una visita privata all’ambasciatore Fertitta. Ma un'indiscrezione riportata da Repubblica tiene ancora aperta l'ipotesi della sua presenza.

Nell’opposizione il quadro è frammentato: Matteo Renzi e Maria Elena Boschi ci saranno, così come Lorenzo Guerini (Copasir) e Francesco Boccia per il PD. Elly Schlein ha detto no (come l’anno scorso), Giuseppe Conte preferisce presentare il suo libro a Napoli, mentre Calenda bolla l’evento come "vassallaggio" e non parteciperà. Sinistra radicale (Bonelli, Fratoianni, Magi) assente. Insomma, un tempo la festa misurava chi saliva, oggi misura soprattutto l’imbarazzo di un rapporto Italia-USA diventato improvvisamente più freddo e difficile da gestire. 

tag
giorgia meloni
donald trump
stati uniti

Donald Trump: "Ci occuperemo dello ius soli"

L'orgoglio del premier Giorgia Meloni, il Piano Casa è legge: "Dalle parole ai fatti". Tutti i dettagli

Tutti di sasso a In Onda In Onda, sparata di Freccero: "Ho un pettegolezzo su Trump e Meloni. Esiste una chat..."

ti potrebbero interessare

Siete favorevoli al ritorno delle preferenze?

Siete favorevoli al ritorno delle preferenze?

Voli Usa, ecco le cifre: Crosetto sbugiarda Conte

Voli Usa, ecco le cifre: Crosetto sbugiarda Conte

Tra Di Pietro e Cottarelli scelgo Guidesi

Tra Di Pietro e Cottarelli scelgo Guidesi

Alessandro Sallusti
Giuseppe Conte, FdI lo spiana con un vecchio articolo: "Ma quale eroe?"

Giuseppe Conte, FdI lo spiana con un vecchio articolo: "Ma quale eroe?"