Napoli, disoccupati occupano la sede del Pd: "Innescata una bomba sociale"

Disoccupati contro il Partito democratico. Nella giornata di mercoledì 1 luglio il Movimento 7 novembre e il Cantiere 167 Scampia hanno occupato la sede regionale del Pd a Napoli. Il motivo? Lo stesso che ha portato centinaia di persone in strada nelle ultime settimane: la mancata partenza del progetto di formazione-lavoro che avrebbe dovuto coinvolgere 1.200 persone.

Perego inchioda il Pd: "Tutto questo deve finire!", che faccia fa la De Micheli... Giorgia Meloni ha pronunciato la parola "Quirinale" e subito è scattato il linciaggio da parte della si...

"Sappiamo tutti l'assurdità avvenuta - si legge in una nota del Movimento 7 novembre - Dopo anni di lotta, abbiamo ottenuto un percorso con finanziamenti ministeriali e regionali per 1.200 persone: 300/600 ore di formazione individuale in aula, altre di stage, per manutentori del verde, operatori ambientali, operatori dell'accoglienza museale e marketing dei beni culturali. C'è stata anche la firma dei contratti, poi l'assurdità. Quanto è avvenuto è criminale. Hanno innescato una bomba sociale che non esploderà tra le nostre mani. Il problema, adesso, è di Ministero, Regione, Comune e Prefettura. Noi non ci fermeremo".

Pd, i sondaggi scuotono i dem: "Non ci schiodiamo dal 20%". Elly Schlein trema L’asticella è quella ed è immobile, ormai, da tanti mesi. Inchioda il Pd in una forbice tra il 20% e...