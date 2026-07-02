Voli Usa, ecco le cifre: Crosetto sbugiarda Conte

L'Italia rispetterà gli impegni assunti sulla difesa, ma i fondi europei dello strumento Security Action for Europe (Safe) potranno essere utilizzati solo dal 2027. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista al quotidiano "La Stampa". Crosetto ha spiegato che l'Italia ha avviato "con serieta'" il percorso concordato al vertice Nato dell'Aia, presentandosi "con una spesa pari al 2,8 per cento del Pil", di cui "il 2 per cento destinato alla difesa in senso stretto" e "lo 0,8 per cento alle spese per la sicurezza". Il ministro ha riconosciuto che quest'anno "non e' stato possibile destinare integralmente" l'incremento dello 0,15 per cento, a causa della procedura d'infrazione, ma ha assicurato che il governo conta di recuperare gia' nel prossimo esercizio di bilancio. Sul fondo Safe, Crosetto ha affermato che "i tempi saranno piu' lunghi" e che lo strumento potra' essere usato "per finanziare gli impegni del 2027", ribadendo comunque che le decisioni spettano all'esecutivo e che gli impegni "verranno rispettati".

Il ministro ha quindi rilanciato la necessita' di una difesa comune europea, definendola "non piu' rinviabile": dovrebbe essere "uno strumento di deterrenza e uno scatto politico", non per sostituire la Nato, ma per renderla "piu' forte con un pilastro europeo" aperto anche a Paesi come Regno Unito, Svizzera e Balcani occidentali. Ma il ministro della Difesa risponde anche sui voli dalle basi italiane e sistema Giuseppe Conte: "In Italia, in base ai trattati che abbiamo, non possono partire voli che vadano ad attaccare altri Paesi.