Omicidio Pennesi, la fidanzata sospettata si addormenta nell'auto della Polizia: niente interrogatorio

È la compagna di Marco Pennesi la principale sospettata. L'uomo, 62 anni, è stato ucciso nel pomeriggio di mercoledì 1 luglio nella mansarda di viale Matteotti dove viveva, sul lungomare centro di Civitanova Marche. Stando alle prime informazioni è morto per un'emorragia provocata da una coltellata al braccio, seguita da alcuni colpi alla testa inferti con un oggetto contundente. Il corpo è stato trovato in un lago di sangue.

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A trovarsi in casa con lui, la compagna 33enne. La ragazza era uscita dal carcere da poco e le indagini si concentrano su di lei anche perché le telecamere della zona non avrebbero registrato l'ingresso di altre persone nell'abitazione. A dare l'allarme sono stati i vicini del piano di sotto, una coppia di origine pakistana che vive nell'appartamento in affitto sotto la mansarda. Verso le 14.30 avrebbero sentito urla e rumori di colpi, poi notato tracce di sangue sulle scale.

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