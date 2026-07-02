Omicidio Pennesi, la fidanzata sospettata si addormenta nell'auto della Polizia: niente interrogatorio

È la compagna di Marco Pennesi la principale sospettata. L'uomo, 62 anni, è stato ucciso nel pomeriggio di mercoledì 1 luglio nella mansarda di viale Matteotti dove viveva, sul lungomare centro di Civitanova Marche. Stando alle prime informazioni è morto per un'emorragia provocata da una coltellata al braccio, seguita da alcuni colpi alla testa inferti con un oggetto contundente. Il corpo è stato trovato in un lago di sangue.
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A trovarsi in casa con lui, la compagna 33enne. La ragazza era uscita dal carcere da poco e le indagini si concentrano su di lei anche perché le telecamere della zona non avrebbero registrato l'ingresso di altre persone nell'abitazione. A dare l'allarme sono stati i vicini del piano di sotto, una coppia di origine pakistana che vive nell'appartamento in affitto sotto la mansarda. Verso le 14.30 avrebbero sentito urla e rumori di colpi, poi notato tracce di sangue sulle scale.
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I due sono saliti per verificare la situazione e si sono trovati davanti proprio la compagna di Pennesi, che li ha rassicurati dicendo che l'uomo era stato portato in ospedale. Non convinti, però, i vicini hanno avvertito un cugino della vittima, che arrivando poco dopo ha fatto la tragica scoperta. La donna, trovata in stato di forte agitazione tra le forze dell'ordine e i curiosi accorsi sul posto, si è addormentata nell'auto della polizia e - secondo quanto riporta il Resto del Carlino - non è stata in condizione di essere ascoltata.