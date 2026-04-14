Libero logo
Iran
Futuro Azzurro

Fiorello show: un gioiello Rai

di Klaus Davimartedì 14 aprile 2026
Fiorello show: un gioiello Rai

1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo


CHI SALE (La Pennicanza)

Un vero gioiello della programmazione Rai. Così si può definire La Pennicanza, il format condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio nel primo pomeriggio di Radio 2 che ogni mattina viene trasmesso in replica su Rai 2 e che offre uno spaccato di intrattenimento (e informazione seppur filtrata da ironia e sublime comicità) che non sfigurerebbe per niente in uno spazio serale.

Venerdì la striscia, anticipata come sempre da La Mattinanza (vicina al 4% di share) in cui si possono vedere contenuti inediti e altre esilaranti gag dei due conduttori, ha superato l’asticella del 5.3% di share con picchi del 6% nonostante la concorrenza nella fascia dalle 7 alle 8 delle seguitissime news mattutine della TGR su Rai 3, di UnoMattina News su Rai 1, della Prima Pagina del Tg5 e delle serie tv su Italia 1 e Rete 4. Un menù ricco: si va dai commenti al discorso tenuto giovedì dalla Premier Meloni alla Camera (con Fiorello che esorta a comprare i giornali cartacei, chapeau) a una garbata presa in giro di Nanni Moretti, del Presidente del Senato Ignazio La Russa e del Presidente della Campania Roberto Fico.

tag
fiorello
fiorello la pennicanza

A La Pennicanza La Pennicanza, Fiorello smentisce tutto: "Non ne so niente"

Siluro di Fiorello La Pennicanza, siluro di Fiorello: "Perché Selvaggia Lucarelli non si sposa più"

L'intervista Fiorello, tutta la verità di Fabrizio Biggio: "Anche il più pigro..."

ti potrebbero interessare

Cinque Minuti, Bruno Vespa sfonda tra i giovani

Cinque Minuti, Bruno Vespa sfonda tra i giovani

Klaus Davi
L'aria che tira, così Parenzo ha fatto crollare Ilaria Salis: "Allora oggi..."

L'aria che tira, così Parenzo ha fatto crollare Ilaria Salis: "Allora oggi..."

Affari Tuoi, Herbert Ballerina travolto dalle critiche: "Inutili"

Affari Tuoi, Herbert Ballerina travolto dalle critiche: "Inutili"

L'Eredità, strafalcione per Mirtilla: "Il mastro Don?" e lei... Pubblico sconvolto

L'Eredità, strafalcione per Mirtilla: "Il mastro Don?" e lei... Pubblico sconvolto