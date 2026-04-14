Fiorello show: un gioiello Rai

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo



CHI SALE (La Pennicanza)

Un vero gioiello della programmazione Rai. Così si può definire La Pennicanza, il format condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio nel primo pomeriggio di Radio 2 che ogni mattina viene trasmesso in replica su Rai 2 e che offre uno spaccato di intrattenimento (e informazione seppur filtrata da ironia e sublime comicità) che non sfigurerebbe per niente in uno spazio serale.

Venerdì la striscia, anticipata come sempre da La Mattinanza (vicina al 4% di share) in cui si possono vedere contenuti inediti e altre esilaranti gag dei due conduttori, ha superato l’asticella del 5.3% di share con picchi del 6% nonostante la concorrenza nella fascia dalle 7 alle 8 delle seguitissime news mattutine della TGR su Rai 3, di UnoMattina News su Rai 1, della Prima Pagina del Tg5 e delle serie tv su Italia 1 e Rete 4. Un menù ricco: si va dai commenti al discorso tenuto giovedì dalla Premier Meloni alla Camera (con Fiorello che esorta a comprare i giornali cartacei, chapeau) a una garbata presa in giro di Nanni Moretti, del Presidente del Senato Ignazio La Russa e del Presidente della Campania Roberto Fico.