Como, 75enne si spara nel suo letto d'ospedale: è gravissima, mistero sulla pistola

Una donna di 75 anni si è sparata nel suo letto d'ospedale al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como. E ora verserebbe in condizioni gravissime anche se non sarebbe in pericolo di vita. Si tratterebbe di una malata cronica ricoverata nel reparto di medicina generale da diversi giorni. Pare condividesse la stanza con un'altra degente. Dopo il gesto, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, la paziente è stata subito trasferita al pronto soccorso.

Intanto, sono in corso le indagini della squadra mobile della polizia di Como. Mistero sulla provenienza della pistola, finita poi sotto sequestro. Gli agenti stanno cercando di capire come sia entrata nell'ospedale, fino ad arrivare nelle mani della donna. La paziente, come spiegato dall'ufficio stampa di Asst Lariana, "è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario e trasferita in sala operatoria". Sul posto la polizia e il magistrato di turno. In particolare, la Polizia Scientifica e la Squadra Mobile stanno svolgendo accertamenti e rilievi e ascoltando possibili testimoni. Nel frattempo, sono state sospese le visite ai pazienti della struttura ed è stato temporaneamente vietato l'accesso al reparto, sia per consentire le operazioni di soccorso sia per permettere agli investigatori di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.