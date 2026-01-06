Libero logo
Attacco al Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Porto Recanati: la scritta che fa scattare l'allarme, Meloni minacciata

martedì 6 gennaio 2026
Porto Recanati: la scritta che fa scattare l'allarme, Meloni minacciata

1' di lettura

 “Spara a Giorgia”, accanto la sigla Br, intervallata da una stella a cinque punte. La scritta, rossa, è apparsa ieri su un muro di Porto Recanati. Sull’episodio sta indagando la Digos di Macerata. L’ennesimo caso di odio rosso contro il premier. «Non solo rappresenta un atto di odio, ma minaccia la nostra democrazia e il principio fondamentale di rispetto delle istituzioni», il commento di Elena Leonardi, senatrice di Fdi e coordinatrice regionale del partito nelle Marche. La senatrice Pd Irene Manzi: «Solidarietà a Meloni».

1239x703

tag
giorgia meloni

numeri alla mano Il primo sondaggio dell'anno è una mazzata per la sinistra: ecco le cifre

Meloni sente Machado Meloni sente Machado: "Cosa succede con l'uscita di scena di Maduro"

La premier Giorgia Meloni alla guida di una Mini con Abascal

ti potrebbero interessare

Non videro il tumore del cane: veterinari condannati

Non videro il tumore del cane: veterinari condannati

Luca Puccini
Meteo, l'allarme di Mario Giuliacci: in arrivo la settimana glaciale

Meteo, l'allarme di Mario Giuliacci: in arrivo la settimana glaciale

Bologna, capotreno accoltellato a morte: ecco cosa è successo davvero

Bologna, capotreno accoltellato a morte: ecco cosa è successo davvero

Redazione
Campobasso, il parere dell'esperto: le due ipotesi sulla morte di Sara e Antonella

Campobasso, il parere dell'esperto: le due ipotesi sulla morte di Sara e Antonella