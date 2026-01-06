Porto Recanati: la scritta che fa scattare l'allarme, Meloni minacciata

“Spara a Giorgia”, accanto la sigla Br, intervallata da una stella a cinque punte. La scritta, rossa, è apparsa ieri su un muro di Porto Recanati. Sull’episodio sta indagando la Digos di Macerata. L’ennesimo caso di odio rosso contro il premier. «Non solo rappresenta un atto di odio, ma minaccia la nostra democrazia e il principio fondamentale di rispetto delle istituzioni», il commento di Elena Leonardi, senatrice di Fdi e coordinatrice regionale del partito nelle Marche. La senatrice Pd Irene Manzi: «Solidarietà a Meloni».