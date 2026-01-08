Acca Larentia, quanti allarmi inascoltati sulla violenza politica

Alla fine sono tornate anche le spranghe. Usate per colpire gli avversari politici. Per fare male. Ad agitarle, guarda un po’, sono stati dei ragazzi di estrema sinistra. Che hanno aggredito quattro militanti di Gioventù nazionale mentre stavano attaccando dei manifesti in memoria della strage di Acca Larentia (strage che, evidentemente, a qualcuno non ha insegnato nulla). C’è da augurarsi che l’obiettivo dei violenti rossi non fosse quello di uccidere, ma la storia insegna che spesso queste “spedizioni punitive” vanno a finire male. Torna in mente, inevitabilmente, l’agguato a Sergio Ramelli, ammazzato a colpi di chiave inglese sulla testa. «Non volevamo ucciderlo, solo dargli una lezione», si sono poi giustificati gli assassini in tribunale. Ma quando ci si arma (ieri erano spranghe e coltelli) e si cerca lo scontro, le conseguenze possono anche essere tragiche. E bisogna saperlo. La verità è che la notizia di Roma non è giunta del tutto inaspettata. Da tempo, anche su Libero, era stato lanciato l’allarme: occhio, si stanno alzando troppo i toni, c’è il rischio di un ritorno della violenza politica. Abbiamo visto gli scontri di piazza, gli attacchi alle sedi di partito, la devastazione della redazione di un giornale, le censure e le prevaricazioni nelle università. Si è risentito anche il coro “uccidere un fascista non è reato”. E adesso, ecco pure le spranghe...

IMBARAZZANTE SILENZIO

«Quelli del terrorismo e dell’odio politico», ha detto ieri Giorgia Meloni ricordando Acca Larentia, «sono stati anni bui, in cui troppo sangue innocente è stato versato, da più parti. Anche fatti recenti, in Italia e all’estero, ci ricordano quanto possa essere fragile il confine tra confronto e odio. La violenza politica, in ogni sua forma, è sempre una sconfitta. Non deve mai più tornare. L’Italia merita una vera e definitiva pacificazione nazionale». Parole condivisibili, naturalmente, eppure a sinistra c’è chi ha voluto polemizzare. «Messaggio carico di ipocrisia», ha detto il verde Bonelli, «non solo perché si dimentica di ricordare le vittime, i morti e le stragi provocate dal fascismo e dal nazismo, ma soprattutto perché la vera pacificazione può avvenire solo facendo i conti fino in fondo con la storia e con la nostra Costituzione, che nasce dalla Resistenza partigiana, antifascista e democratica». E poi il collega di Avs, Nicola Fratoianni: «Se vogliono contribuire davvero ad un clima diverso nel Paese, tronchino ogni incitamento all’odio nelle loro fila».