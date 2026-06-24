Morte di Sofia Barbieri: "Vi sparo a tutti" i video del 19enne scappato all'estero

Dopo la morte della 23enne Sofia Barbieri in un incidente stradale avvenuto a Ceriale, in provincia di Savona, si è aperto un caso che sta alimentando forte indignazione pubblica per il comportamento di un 19enne presente nei momenti successivi al fatto. Il giovane, infatti, è finito al centro delle polemiche per aver pubblicato sui social un video girato poco dopo l’incidente, in cui appariva mentre scherzava sulla situazione della ragazza e della sua amica, rimasta gravemente ferita e sottoposta ad amputazione di un piede. Nel filmato, registrato mentre le due ragazze erano ancora sulla strada in condizioni critiche, il ragazzo ironizzava sull’accaduto, scatenando immediata indignazione.

Secondo quanto emerso, il 19enne avrebbe lasciato la propria abitazione a Pietra Ligure nelle ore successive, spostandosi prima verso l’estero, con ipotesi di passaggio in Portogallo e successivamente in Marocco. In un ulteriore video pubblicato prima della partenza, aveva dichiarato che il suo “progetto di fare la bella vita in Italia” sarebbe ormai fallito. Negli ultimi giorni il giovane ha continuato a pubblicare contenuti sui social, arrivando al quarto video diffuso online, Il nuovo video arriva dopo un precedente filmato registrato all'aeroporto di Malpensa, da dove il ragazzo è partito per l'Olanda ,nel quale il 19enne afferma: “Io dovrei chiedere scusa? E perché?”, sostenendo di essere stato vittima di aggressioni e giustificando il proprio comportamento. Le sue dichiarazioni hanno però ulteriormente alimentato la polemica. Nel video più recente, registrato da un luogo estero non precisato, il ragazzo ha pronunciato frasi gravissime, arrivando a dire: “Siete fortunati perché voglio bene alla mia famiglia, sennò vengo lì e vi sparo a tutti”. Parole che hanno provocato una forte ondata di indignazione sui social e tra l’opinione pubblica.

In un altro filmato precedente, il giovane aveva anche minimizzato l’accaduto, sostenendo di aver registrato il video “da ubriaco” e di non aver fatto nulla di male, affermando che si trattava solo di uno scherzo su un’auto danneggiata. La famiglia del 19enne ha espresso profondo sconforto e ha preso le distanze dal suo comportamento. Il padre, intervistato da AdnKronos, ha dichiarato che il figlio era già stato in comunità in passato e che, dopo i recenti video, è stato allontanato dall’abitazione familiare. I parenti hanno chiesto scusa ai genitori della vittima e della giovane ferita. Anche lo zio del ragazzo ha condannato pubblicamente i contenuti diffusi sui social, sottolineando la vergogna provata dalla famiglia.