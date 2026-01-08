Matilde Baldi falciata e uccisa dalla Porsche, clamorosa svolta: arrestato Franco Vacchina

Arrestato l'uomo alla guida della Porsche che, viaggiando a 212 km all'ora, ha investito e ucciso Matilde Baldi, 20 anni. Si tratta di Franco Vacchina, commerciante di pneumatici. Tra le accuse nei suoi confronti anche quella di aver tentato di inquinare le prove. Il fatto risale a poco prima di Natale sull’autostrada Asti-Cuneo. Stando a quanto trapelato finora, l'uomo "ha cercato di insabbiare le prove dell'incidente" che ha portato alla morte della ragazza di Montegrosso, in provincia di Asti. Di qui la decisione della Procura di arrestarlo mettendolo ai domiciliari.

Con Vacchina, accusato di omicidio stradale, è indagato anche un secondo uomo alla guida di un’altra Porsche. Quest'ultima non è rimasta coinvolta nello schianto, ma chi era al volante dovrà rispondere di omissione di soccorso perché, pur essendosi fermato una cinquantina di metri dopo il punto di impatto, sarebbe risalito in auto e ripartito senza aiutare la giovane. La 20enne era a bordo di una Fiat 500, guidata dalla mamma Elvia, rimasta ferita al volto. Le due vennero tamponate da una Porsche nella serata di martedì 16 dicembre. Pare che all'origine dell'incidente ci fosse una gara in autostrada. All'arrivo dei soccorsi, Matilde era in condizioni disperate: aveva riportato un trauma irreversibile al cervello. Dunque, era morta dopo cinque giorni di coma e i suoi organi donati.