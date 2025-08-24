Brescia, provano a schivare le auto in strada: finisce male per un 27enne

Provare a schivare le auto in corsa per strada: questo quanto hanno provato a fare ieri due amici irlandesi di 27 anni lungo la Gardesana, in provincia di Brescia. Per uno di loro, però, non è andata bene. I due erano in vacanza in hotel sul Garda. Ma la bravata della notte scorsa ha trasformato tutto in un incubo. Stando alla ricostruzione fatta dai carabinieri, la coppia di amici prima avrebbe fatto serata e poi avrebbe pensato a un "gioco" da fare mentre stava rientrando a piedi.

E così, intorno alle 2.30, all'altezza dell'hotel Monte Baldo, i due avrebbero iniziato a "saltare" dal marciapiede alla carreggiata e viceversa, cercando di evitare le auto in transito. A un certo punto, però, uno dei due non avrebbe avuto i riflessi pronti per schivare una macchina ed è stato centrato in pieno da una Porsche guidata da un cittadino tedesco che stava rispettando i limiti di velocità ed è risultato negativo all'alcoltest.