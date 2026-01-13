Annabella Martinelli scomparsa, il mistero delle 2 pizze

Non si ferma la ricerca di Annabella Martinelli, la 22enne di Padova scomparsa lo scorso 6 gennaio. E ogni pista è battuta. A maggior ragione dopo la scoperta di un filmato che ritrae proprio la giovane. "Una delle telecamere di videosorveglianza del Municipio ha ripreso la ragazza mercoledì in tarda serata, non so l'ora esatta perché non me l'hanno comunicata. Mi hanno detto che l'hanno vista con la bici, ma non ho avuto altre notizie in merito". Con sé aveva due pizze da asporto, acquistate lungo il tragitto in una pizzeria al confine con Selvazzano Dentro. Lo ha reso noto il sindaco di Teolo, Valentino Turetta, intervenendo alla trasmissione Storie Italiane di Rai 1. "L'unica cosa che posso dire - ha aggiunto il primo cittadino - è che hanno ripreso questa ragazza con la bicicletta che è stata trovata sabato, riconosciuta dai volontari. Siamo a una ventina di chilometri da dove abita. Non sono in grado di darvi risposte puntuali, le certezze sono due: la bicicletta e il suo passaggio".

E ancora: "Mi è stato spiegato che il segnale del telefono può avere un raggio di azione anche di 20 chilometri, quindi dire che se il telefono prende qui è perché sono a Teolo non è giusto. Da mercoledì sera sono iniziate le ricerche, come Comune abbiamo dato la disponibilità di una sala ai vigili del fuoco per fare il loro centro, anche ieri c'erano diverse squadre di cinofili, volontari della protezione civile e vigili del fuoco. Anche la comunità sta aiutando nei limiti del possibile, speriamo che tutto si evolva per il meglio".