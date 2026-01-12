Libero logo
Annabella Martinelli sparita: ritrovata la bicicletta, una pista inquietante

lunedì 12 gennaio 2026
Annabella Martinelli sparita: ritrovata la bicicletta, una pista inquietante

Proseguono le ricerche di Annabella Martinelli, 22enne di cui si sono perse le tracce lo scorso 7 gennaio a Teolo, in provincia di Padova. Impegnati nelle ricerche i Vigili del fuoco con specialisti in topografia applicata al soccorso, due unità cinofile, due operatori Sapr (droni) e l’elicottero del reparto volo dei Vigili del fuoco di Venezia. Alle operazioni partecipano inoltre unità del Soccorso Alpino e volontari della Protezione Civile. Le squadre stanno perlustrando strade e sentieri nelle aree di Passo delle Fiorine, Villa di Teolo, Monte Altore e nel territorio di Rovolon.

Per la giovane si è mosso anche Luca Zaia, ex governatore del Veneto, che sui social ha pubblicato un accorato appello: "La ragazza è uscita di casa in bicicletta e da allora non si hanno più sue notizie. Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare il 112. La famiglia e tutta la comunità sperano di poter riabbracciare Annabella al più presto".

Un aggiornamento importante è il ritrovamento della bicicletta viola di Annabella, rinvenuta lungo una strada nella frazione di Villa di Teolo e subito riconosciuta dai genitori come quella che usa abitualmente la 22enne. Nelle immagini di una videocamera di sorveglianza risalenti al 7 gennaio scorso, la ragazza è in sella a quella stessa bicicletta: questo è il segno che la ragazza era ancora viva nelle 24 ore successive all'ultimo contatto con la famiglia. Ora orari e tratto del filmato sono al vaglio degli inquirenti. Le piste maggiormente battute sono quelle di un allontanamento volontario, di un incidente o di una caduta in una zona impervia. L'ipotesi dell'allontanamento improvviso e senza spiegazioni però sembra essere esclusa dai familiari della ragazza.
 

