Padova, 12enne ricoverata con la malaria: "Il quadro è complesso"

Una dodicenne di Chioggia è ricoverata in prognosi riservata dopo essere rientrata da un soggiorno in Africa con la famiglia. La giovane paziente è stata trasferita nel fine settimana dall’Ospedale di Chioggia all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova per ricevere cure specialistiche in ambito pediatrico.

La ragazzina si era presentata nel primo pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale clodiense con febbre alta persistente da alcuni giorni. I medici, valutata la recente permanenza nel continente africano, hanno disposto gli accertamenti necessari che hanno portato alla diagnosi della malattia infettiva. Subito è stata avviata la terapia antimalarica prevista dai protocolli clinici.

Considerata la complessità del quadro e la necessità di un monitoraggio costante, i sanitari hanno deciso di centralizzare il caso a Padova, dove la struttura dispone di competenze pediatriche avanzate e di un reparto attrezzato per la gestione delle patologie tropicali. Il trasferimento è avvenuto nella serata di sabato.

Attualmente la dodicenne resta sotto stretta osservazione: le sue condizioni sono giudicate stazionarie, ma la prognosi rimane riservata.