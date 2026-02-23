Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Padova, 12enne ricoverata con la malaria: "Il quadro è complesso"

lunedì 23 febbraio 2026
Padova, 12enne ricoverata con la malaria: "Il quadro è complesso"

1' di lettura

Una dodicenne di Chioggia è ricoverata in prognosi riservata dopo essere rientrata da un soggiorno in Africa con la famiglia. La giovane paziente è stata trasferita nel fine settimana dall’Ospedale di Chioggia all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova per ricevere cure specialistiche in ambito pediatrico.

La ragazzina si era presentata nel primo pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale clodiense con febbre alta persistente da alcuni giorni. I medici, valutata la recente permanenza nel continente africano, hanno disposto gli accertamenti necessari che hanno portato alla diagnosi della malattia infettiva. Subito è stata avviata la terapia antimalarica prevista dai protocolli clinici.

Considerata la complessità del quadro e la necessità di un monitoraggio costante, i sanitari hanno deciso di centralizzare il caso a Padova, dove la struttura dispone di competenze pediatriche avanzate e di un reparto attrezzato per la gestione delle patologie tropicali. Il trasferimento è avvenuto nella serata di sabato.

Attualmente la dodicenne resta sotto stretta osservazione: le sue condizioni sono giudicate stazionarie, ma la prognosi rimane riservata

tag
padova
malaria
chioggia

Orrore in stazione Padova, 35enne senegalese prende a calci e pugni una donna in stazione. Poi aggredisce gli agenti

In vista dell'autopsia Annabella Martinelli, suicidio? Qualcosa non torna: "Cerotto sulla bocca"

Era scomparsa il 6 gennaio Annabella Martinelli è morta: trovata impiccata a un albero. Dramma e mistero

ti potrebbero interessare

Domenico, scomparso il diario di perfusione: Monaldi, ombre nere

Domenico, scomparso il diario di perfusione: Monaldi, ombre nere

Claudia Osmetti
Morte di Domenico, un buco di 45 giorni prima dell'Heart team

Morte di Domenico, un buco di 45 giorni prima dell'Heart team

Redazione
Garlasco, da Massimo Giletti un faccia a faccia durissimo: la resa dei conti?

Garlasco, da Massimo Giletti un faccia a faccia durissimo: la resa dei conti?

Meteo, "anomalie fino a 10 gradi": cosa sta per accadere

Meteo, "anomalie fino a 10 gradi": cosa sta per accadere