Annabella Martinelli, "se crepo sappiamo di chi è la colpa": l'ultimo messaggio-choc

"Se crepo o mi succede qualcosa ora sappiamo di chi è la colpa, di un uomo che non sa accettare il rifiuto". Questo è l'ultimo tragico commento scritto da Annabella Martinelli sul social Threads - ora al centro delle indagini - poco prima di morire. Il messaggio è stato postato dalla ragazza durante una discussione con un utente, il cui profilo però risulta ora cancellato. Nello scambio tra la 22enne scomparsa in provincia di Padova il 6 gennaio - poi ritrovata il 15 - e lo sconosciuto ci sono altri messaggi che hanno destato l'attenzione degli inquirenti. Uno in particolare: "Se diventi il mio stalker ti individuo subito".

Al momento, però, l'ipotesi già accreditata dagli inquirenti resta quella del suicidio. Nello zaino di Annabella sono stati trovati alcuni bigliettini in cui manifestava la volontà di togliersi vita, si sarebbe impiccata in una zona sui Colli Euganei. Ma le autorità vogliono approfondire. "Nulla verrà lasciato al caso, anche se tutti i risultati investigativi al momento sostengono l’ipotesi del suicidio", ha spiegato il procuratore di Padova, Antonello Racanelli.