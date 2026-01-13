Perugia, aggredisce due donne? Per l'immigrato finisce male

È accusato di avere molestato sessualmente, in momenti diversi, due donne incontrate casualmente nel centro di Perugia un quarantenne della Guinea arrestato dai carabinieri. Violenza sessuale, tentata violenza sessuale e violazione di domicilio i reati contestati nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip. Il giudice ha ritenuto le condotte di "particolare gravità" perché poste in essere "nei confronti di persone indifese e solo occasionalmente incontrate". Secondo la ricostruzione fornita dalla Procura di Perugia, una notte del settembre scorso l'uomo avrebbe pedinato una ragazza che si era allontanata dagli amici e dopo averla bloccata l'avrebbe molestata.

La donna era però riuscita a divincolarsi colpendo l'aggressore con delle gomitate venendo poi soccorsa dagli amici che lo avevano messo in fuga. Qualche ora dopo, nella stessa zona di Perugia, il quarantenne avrebbe cominciato a seguire una donna e a farle "espliciti e insistenti" inviti ad avere un rapporto sessuale. Aveva anche cercato di afferrarla - ritengono gli inquirenti - non riuscendoci per la reazione della vittima che gli aveva anche lanciato contro un bicchiere con del tè caldo per poi rifugiarsi in una vicina abitazione di una persona che avendo assistito alla scena le aveva offerto rifugio.