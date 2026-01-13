Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Perugia, aggredisce due donne? Per l'immigrato finisce male

di
Libero logo
martedì 13 gennaio 2026
Perugia, aggredisce due donne? Per l'immigrato finisce male

1' di lettura

È accusato di avere molestato sessualmente, in momenti diversi, due donne incontrate casualmente nel centro di Perugia un quarantenne della Guinea arrestato dai carabinieri. Violenza sessuale, tentata violenza sessuale e violazione di domicilio i reati contestati nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip. Il giudice ha ritenuto le condotte di "particolare gravità" perché poste in essere "nei confronti di persone indifese e solo occasionalmente incontrate". Secondo la ricostruzione fornita dalla Procura di Perugia, una notte del settembre scorso l'uomo avrebbe pedinato una ragazza che si era allontanata dagli amici e dopo averla bloccata l'avrebbe molestata.

La donna era però riuscita a divincolarsi colpendo l'aggressore con delle gomitate venendo poi soccorsa dagli amici che lo avevano messo in fuga. Qualche ora dopo, nella stessa zona di Perugia, il quarantenne avrebbe cominciato a seguire una donna e a farle "espliciti e insistenti" inviti ad avere un rapporto sessuale. Aveva anche cercato di afferrarla - ritengono gli inquirenti - non riuscendoci per la reazione della vittima che gli aveva anche lanciato contro un bicchiere con del tè caldo per poi rifugiarsi in una vicina abitazione di una persona che avendo assistito alla scena le aveva offerto rifugio.

Torino, arrestato stupratore seriale: violentava bambine da sei anni

La polizia ha arrestato un brasiliano naturalizzato italiano, di 41 anni, latitante da tempo e ricercato in ambito inter...

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione Perugia Fortebraccio che sono risaliti all'uomo, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. I militari hanno anche evidenziato il collegamento tra i due episodi. Il quarantenne è stato quindi individuato e condotto in carcere dal personale dell'Arma.

Rapine, furti, spaccio, stupri? I dati che inchiodano gli immigrati

Su cento reati, in Italia, 35 portano la firma di cittadini stranieri. Bisogna partire da qui, considerando pure che gli...
tag
perugia
aggressione

Degrado a Ferrara Ferrara, venduta dalla madre come sposa, poi massacrata dal marito: orrore su una 14enne

A Roma Roma, aggredito vicino a Termini: grave un funzionario. Scatta il maxi blitz

L'aggressione Acca Larentia, Pd muto davanti alle sprangate? Insorge FdI: basta una pesantissima frase

ti potrebbero interessare

La Fiamma Olimpica viaggia sul piroscafo Piemonte

La Fiamma Olimpica viaggia sul piroscafo Piemonte

Giorgio Valleris
Ferrara, venduta dalla madre come sposa, poi massacrata dal marito: orrore su una 14enne

Ferrara, venduta dalla madre come sposa, poi massacrata dal marito: orrore su una 14enne

Redazione
Tessera sanitaria a rischio, la truffa: cosa non fare mai

Tessera sanitaria a rischio, la truffa: cosa non fare mai

Quarta Repubblica, "M***, levati dal c***": caos in piazza, i rossi aggrediscono la cronista

Quarta Repubblica, "M***, levati dal c***": caos in piazza, i rossi aggrediscono la cronista