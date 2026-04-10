Parma, pesta una donna. Poi bottigliate a un ragazzo: l'orrore dell'immigrato, immagini forti

Una scena terrificante, alla quale purtroppo siamo abituati. Un migrante, forse sotto l'effetto di alcol e sostanze, ha aggredito una ragazza in una strada di Parma in pieno giorno. La donna stava portando a spasso il cane quando si è accorta della presenza del malcapitato. Subito dopo lo straniero ha iniziato a importunarla e lei ha chiesto aiuto. Un vicino di casa, accortosi del pericolo, è sceso per dare una mano alla donna.

Così il migrante ha spostato la sua attenzione sul ragazzo uscito in strada. E ha cominciato ad aggredirlo a colpi di bottigliate in testa. La vittima, al secondo colpo ricevuto, è fuggito verso una via laterale e lo straniero lo ha inseguito continuando ad aggredirlo. In sottofondo le grida disperate della ragazza con uno straziante: "Aiuto!".