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Parma, pesta una donna. Poi bottigliate a un ragazzo: l'orrore dell'immigrato, immagini forti

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venerdì 10 aprile 2026
Parma, pesta una donna. Poi bottigliate a un ragazzo: l'orrore dell'immigrato, immagini forti

2' di lettura

Una scena terrificante, alla quale purtroppo siamo abituati. Un migrante, forse sotto l'effetto di alcol e sostanze, ha aggredito una ragazza in una strada di Parma in pieno giorno. La donna stava portando a spasso il cane quando si è accorta della presenza del malcapitato. Subito dopo lo straniero ha iniziato a importunarla e lei ha chiesto aiuto. Un vicino di casa, accortosi del pericolo, è sceso per dare una mano alla donna.

Così il migrante ha spostato la sua attenzione sul ragazzo uscito in strada. E ha cominciato ad aggredirlo a colpi di bottigliate in testa. La vittima, al secondo colpo ricevuto, è fuggito verso una via laterale e lo straniero lo ha inseguito continuando ad aggredirlo. In sottofondo le grida disperate della ragazza con uno straziante: "Aiuto!".

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Il video dell'aggressione è stato postato su Instagram dall'account social di Welcome to Favelas. E sotto alcuni utenti hanno commentato con sdegno quanto accaduto a Parma: "Ma questa gente, nel nostro paese, a cosa serve?", "L'ennesimo oncologo di Stoccolma", "Italia Paese finito, senza speranza", "Quando ci svegliamo e la smettiamo di farci mettere i piedi in testa??!", "Forse le sinistre pensano di risolvere cantandogli Bella Ciao come ninna nanna", "Abbiamo fatto entrare i disperati della terra, hanno mangiato quel poco di stato sociale che avevamo, asili, sanità ecc.. l'Europa è sul punto del non ritorno".

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