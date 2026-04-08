Torino, mattanza per uno sguardo di troppo a una ragazza: "Testa tagliata da un machete"

Un cittadino tunisino di 21 anni è stato identificato come il responsabile di una violenta aggressione avvenuta la sera del 3 aprile a Torino, all'interno di una pizzeria. L'episodio, caratterizzato dall'utilizzo di spray al peperoncino e armi da taglio, ha causato il ferimento grave di due uomini di 30 e 37 anni, oltre alle lesioni riportate dal titolare dell'esercizio. Come riporta la Stampa, l'uomo è accusato di tentato omicidio. Lui ha negato il suo coinvolgimento, ma è stato riconosciuto da alcuni testimoni oculari.

La lite sarebbe esplosa intorno alle 23:00. Un gruppo di giovani di origine tunisina avrebbe accusato alcuni clienti pakistani di aver importunato una ragazza seduta a un altro tavolo. Il titolare del locale ha tentato senza successo di mediare, smentendo le accuse e cercando di riportare la calma, ma la situazione è precipitata in pochi istanti. In un primo momento gli aggressori si sono serviti solo dello spray a peperoncino, poi sono passati ai coltelli.