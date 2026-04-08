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Torino, mattanza per uno sguardo di troppo a una ragazza: "Testa tagliata da un machete"

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mercoledì 8 aprile 2026
Torino, mattanza per uno sguardo di troppo a una ragazza: "Testa tagliata da un machete"

1' di lettura

Un cittadino tunisino di 21 anni è stato identificato come il responsabile di una violenta aggressione avvenuta la sera del 3 aprile a Torino, all'interno di una pizzeria. L'episodio, caratterizzato dall'utilizzo di spray al peperoncino e armi da taglio, ha causato il ferimento grave di due uomini di 30 e 37 anni, oltre alle lesioni riportate dal titolare dell'esercizio. Come riporta la Stampa, l'uomo è accusato di tentato omicidio. Lui ha negato il suo coinvolgimento, ma è stato riconosciuto da alcuni testimoni oculari. 

La lite sarebbe esplosa intorno alle 23:00. Un gruppo di giovani di origine tunisina avrebbe accusato alcuni clienti pakistani di aver importunato una ragazza seduta a un altro tavolo. Il titolare del locale ha tentato senza successo di mediare, smentendo le accuse e cercando di riportare la calma, ma la situazione è precipitata in pochi istanti. In un primo momento gli aggressori si sono serviti solo dello spray a peperoncino, poi sono passati ai coltelli. 

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"C’era un ragazzo con la testa tagliata da un machete in una pozza di sangue. L’amico che zoppicava con la tuta aperta sulla coscia, che zampillava", ha raccontato un testimone. "Era solo una cena. Nessuno ha fatto niente a nessuno. I tunisini si sono fissati, per uno sguardo di troppo che chissà se c’è mai stato", il racconto di un altro. Anche il ristoratore, nel suo ultimo giorno di gestione, è rimasto ferito riportando una profonda emorragia alla mano nel tentativo di fermare i colpi.

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