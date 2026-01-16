Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

Garlasco, "Chiara uccisa in 16 minuti": cronometrato il percorso di Stasi in bici

di
Libero logo
venerdì 16 gennaio 2026
Garlasco, "Chiara uccisa in 16 minuti": cronometrato il percorso di Stasi in bici

1' di lettura

L'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a 26 anni nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto del 2007, sarebbe avvenuto in 16 minuti. Un dato, questo, che emergerebbe dalla verifica della durata del percorso in bici che Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima nonché unico condannato per il delitto, avrebbe compiuto dopo l’omicidio della giovane. Il giornalista Emanuele Canta ha cronometrato il tempo necessario a coprire, pedalando, il tragitto tra via Pascoli, dove viveva Chiara, e via Carducci, la residenza di Alberto. 

Secondo i giudici, Stasi avrebbe ucciso la sua fidanzata tra le 9:12, quando risulta essere stato disattivato l’allarme di casa Poggi, e le 9:35, quando - secondo i periti - il computer del ragazzo si sarebbe attivato nella sua abitazione. Nel mezzo un tempo di 23 minuti. A questo intervallo, però, va tolto il tempo che Stasi avrebbe impiegato per spostarsi dalla villetta dei Poggi a casa sua.

Il giornalista Canta ha simulato per Mediaset il tragitto in bici da via Pascoli all'abitazione in cui Stasi viveva all'epoca con i genitori. Dietro di lui un’auto che cronometrava il viaggio. Il giornalista ha percorso 1,7 chilometri, quelli che separano le due case, in poco meno di 7 minuti. Questi, sottratti ai 23 totali stabiliti da indagini e perizie, lascerebbero uno spazio di 16 minuti in cui Stasi avrebbe ucciso la fidanzata.

Garlasco, la sigaretta del killer di Chiara: tutto ribaltato

Nella trasmissione condotta da Milo Infante, Ore 14, si discute del delitto di Garlasco, con ospite l’avvocato Ant...
tag
chiara poggi
garlasco
alberto stasi

Cosa non torna Garlasco, Chiara Poggi aggredita in cucina? "Incompatibile", l'ultimo ribaltone

Il delitto di Garlasco Garlasco, "come è stata uccisa Chiara Poggi": la ricostruzione in un video

Il delitto di Garlasco Garlasco, la sigaretta del killer di Chiara: tutto ribaltato

ti potrebbero interessare

Arezzo, crolla un edificio dopo un'esplosione: tre feriti, una ustionata grave

Arezzo, crolla un edificio dopo un'esplosione: tre feriti, una ustionata grave

Babudieri, orrore rosso contro il coordinatore di FdI a Sassari: "Il tuo collo..."

Babudieri, orrore rosso contro il coordinatore di FdI a Sassari: "Il tuo collo..."

Garlasco, Chiara Poggi aggredita in cucina? "Incompatibile", l'ultimo ribaltone

Garlasco, Chiara Poggi aggredita in cucina? "Incompatibile", l'ultimo ribaltone

Redazione
Omicidio Nada Cella, Cecere condannata: la sentenza dopo 30 anni

Omicidio Nada Cella, Cecere condannata: la sentenza dopo 30 anni

Redazione