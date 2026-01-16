Garlasco, "Chiara uccisa in 16 minuti": cronometrato il percorso di Stasi in bici

L'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a 26 anni nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto del 2007, sarebbe avvenuto in 16 minuti. Un dato, questo, che emergerebbe dalla verifica della durata del percorso in bici che Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima nonché unico condannato per il delitto, avrebbe compiuto dopo l’omicidio della giovane. Il giornalista Emanuele Canta ha cronometrato il tempo necessario a coprire, pedalando, il tragitto tra via Pascoli, dove viveva Chiara, e via Carducci, la residenza di Alberto.

Secondo i giudici, Stasi avrebbe ucciso la sua fidanzata tra le 9:12, quando risulta essere stato disattivato l’allarme di casa Poggi, e le 9:35, quando - secondo i periti - il computer del ragazzo si sarebbe attivato nella sua abitazione. Nel mezzo un tempo di 23 minuti. A questo intervallo, però, va tolto il tempo che Stasi avrebbe impiegato per spostarsi dalla villetta dei Poggi a casa sua.