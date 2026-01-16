La Spezia, 18enne accoltellato a scuola da un altro studente: è gravissimo

Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. Il fatto è successo questa mattina dopo le 11 all'interno dell'istituto professionale "Domenico Chiodo" della Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime a causa di una copiosa perdita di sangue. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d'urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Lì è stato operato e l'operazione sarebbe riuscita, secondo quanto annunciato dagli stessi medici ai familiari e ai compagni di scuola.

Le condizioni del ragazzo, però, restano comunque critiche. Intanto, è in questura sotto interrogatorio l'autore dell'aggressione. Si tratta di uno studente di 19 anni. Gli inquirenti stanno lavorando per risalire al movente della violenta aggressione. La polizia ha inoltre recuperato l'arma utilizzata per il ferimento, un lungo coltello da cucina che l'aggressore si era portato da casa.

Il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, contattato dall'AGI, ha dichiarato: "A lui e alla sua famiglia va tutta La mia solidarietà. Condanno con fermezza quanto accaduto, che rappresenta un dolore enorme per tutta la nostra comunità. Ci impegniamo quotidianamente a fornire modelli positivi, ora spero solo con tutto il cuore che il ragazzo ferito si salvi".