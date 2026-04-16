Sarzana, nigeriano arrostisce un gatto per mangiarlo: immagini atroci

Orrore a Sarzana, dove un uomo - di nazionalità nigeriana - ha dato fuoco a un gatto nell'intento di cibarsene. L'orribile scena a cui hanno assistito diverse persone è avvenuta in un parco pubblico. Proprio qui alcuni cittadini hanno immediatamente allertato carabinieri, polizia e anche il comune, intervenuto tramite l'assessore alla sicurezza Stefano Torri che ha denunciato in un post sui social l'accaduto. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile dentro l'area del Parco nel quartiere Crociata, uno spazio verde tra le case attualmente chiuso.

È arrivata da lì la segnalazione di alcuni residenti che hanno notato l'uomo intento ad accendere un fuoco. Poi La scoperta choc del corpo della bestiola morta, in mezzo a cartoni bruciati. Sul posto La polizia che ha individuato un uomo di origini straniere risultato irregolare sul territorio e portato poi in commissariato per accertamenti. Al momento non è certo se l'uomo abbia ucciso o meno l'animale o se abbia tentato di dargli fuoco successivamente. I testimoni saranno ascoltati. Al momento è scattato un divieto di avvicinamento di 48 ore all'area del parco, provvedimento che potrebbe essere propedeutico al daspo urbano. Per l'uomo è stato necessario l'intervento di un mediatore culturale perché il soggetto non parla italiano. In caso venisse accertata, potrebbe essere contestata la soppressione di animale e la crudeltà del gesto.