Napoli, padre in astinenza accoltella figlio 12enne e tenta il suicidio

Un dramma familiare si è consumato questa mattina nel quartiere Sanità di Napoli, in via Vergini, dove un bambino di 12 anni è stato accoltellato all’interno della propria abitazione e ora si trova ricoverato in prognosi riservata. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, a colpirlo sarebbe stato il padre, che subito dopo avrebbe tentato di togliersi la vita. La vicenda è avvenuta nelle prime ore della mattina, intorno alle 8.30, al termine di una violenta lite domestica. Il ragazzo è stato raggiunto da due coltellate al torace, che gli avrebbero provocato gravi lesioni al polmone sinistro. Le sue condizioni sono considerate critiche e i medici stanno lavorando per stabilizzarlo.

Dopo l’aggressione, l’uomo avrebbe rivolto l’arma contro sé stesso, ferendosi in modo grave alla gola e al volto. Anche lui è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono serie ma stabili al momento. Durante il caos seguito ai fatti, anche la madre del bambino è rimasta ferita alla mano nel tentativo di difendere il figlio e fermare la violenza: la donna è stata subito dimessa. L'aggressore, un 35enne già noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato in astinenza da droga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia competente, che hanno immediatamente avviato i rilievi e le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e il movente della lite. Gli inquirenti stanno ascoltando testimoni e acquisendo elementi utili a chiarire cosa sia accaduto all’interno dell’appartamento. E le scene dell'orrore sono proseguite anche in strada, dove soccorritori e polizia hanno dovuto trascinare l'uomo, nonostante le gravi ferite, per poi caricarlo a forza sull'ambulanza su cui rifiutava di salire.