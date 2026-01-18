Nada Cella, Piano: "Risolsi il caso 30 anni fa. Vi spiego come"

La Sampdoria era in serie A - il Genoa non lo so e non mi interessa - e a Chiavari pioveva a dirotto e in continuazione. Un pisciatoio umido e gocciolante di provincia. L’acqua scorreva nelle grondaie, ruscellava nei pluviali e si scaricava a fiotti in strada. Fumavo Philip Morris come una ciminiera. Mal di gola fisso e voce roca. Pioveva sulla pietra scura dei portici medievali di via Vittorio Veneto, sulle saracinesche abbassate a metà, sulla cattedrale dell’Orto che pareva un tempio greco, privato però del sole della Grecia- e sui marciapiedi lucidi di via Marsala. Proprio qui, al civico 14, era stata uccisa, in un ufficio al primo piano, la segretaria ventiquattrenne Nada Cella. Bella ragazza. Faccia d’angelo. Boccoli neri e occhi castani da cerbiatta. Era una primavera sulla quale i tentacoli freddi dell’inverno non intendevano mollare la presa. Ed era anche una primavera avvelenata dal male, dal male nella sua versione più oscena e crudele.

Trent’anni dopo. Era al tempo presidente del Consiglio Lamberto Dini, che i giornali soprannominavano Lambertow, per le sue affinità socio-psico-culturali con gli yankee, oppure il Rospo per le affinità fisiche con l’anfibio anuro della famiglia Bufonidae. Qualche somiglianza, in effetti, non mancava. Le radio nei bar sparavano a raffica la Terra dei cachi. Capolavoro dissacrante. Elio e le Storie Tese. Come dimenticare le sue gronde sopraccigliari? Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi. Cambiato qualcosa da allora? Mah.

PISTE INVESTIGATIVE

L’avevano massacrata, Nada. In pieno giorno. Il cranio sfondato con furia cieca e inspiegabile, e sotto di lei un lago di sangue. Nessun nemico e nessuna ombra visibile nel passato. Uno specchio lustro. Neppure uno spasimante respinto, né un’amicizia ambigua. Nada de Nada, mi si perdoni l’inappropriato gioco di parole. Come si dice da queste parti, gli inquirenti non ci presero un belìn. Non è una parolaccia, significa solo che brancolavano nel buio, tanto per usare un topos da giornalisti.

Seguendo un riflesso pavloviano, puntarono tutte le energie investigative – quelle disponibili in una sonnolenta cittadina di provincia - sul suo datore di lavoro, il commercialista Marco Soracco. Uno studio rispettabile e clientela altrettanto. Ovale da bravo ragazzo, sempre incravattato e molto legato agli scout e alla parrocchia. Il classico figlio unico, succube di una madre dominante, la quale aveva ripulito la scena del delitto perché il sangue in ufficio faceva brutta figura. E lui che l’aveva lasciata fare. Zitto, obbediente, soldatino. Così sparirono le tracce.

Insomma, avete capito il tipo. Si buttarono come falchi su di lui. Carabinieri da un lato, poliziotti dall’altro, senza scambiarsi informazioni, secondo la scellerata rivalità del tempo. Lo indagarono e tennero iscritto sul registro per due anni senza trovare una prova, neppure una briciola, di colpevolezza. Infine, il test del dna lo scagionò. Posizione archiviata. Scusate, abbiamo sbagliato. Le altre piste vennero ignorate o liquidate in fretta. Io lo so perché nel lontano Novantasei seguivo il caso come inviato del Giornale. Mi ci aveva spedito Mario Sechi, che voi lettori di Libero conoscete fin troppo bene.

DONNA MISTERIOSA

Tra i vari sospettati che entravano e uscivano dalle indagini come in una porta girevole ci fu una “donna misteriosa”. Un barbone l’aveva vista in via Marsala all’ora dell’omicidio tutta sporca di sangue che usciva dall’ufficio di Soracco e montava in groppa a un motorino Piaggio, colore blu metallizzato, allontanandosi nell’aria ancora pungente della mattina, come se avesse il diavolo alle calcagna. Fece l’identikit e la identificarono.

Era una che conosceva Soracco, frequentavano assieme i corsi di ballo nella palestra dell’ex cinema Odeon, erano andati in gita con un gruppo di amici al lago di Giacopiane, un bacino artificiale della Val d’Aveto dove ogni tanto qualcuno annega o viene inghiottito dalle sabbie mobili. Eh sì, ci sono anche le sabbie mobili in Liguria. Indagarono la donna misteriosa per cinque giorni ma poi decisero che un barbone che mendicava (e olfattivamente compromesso) non era un teste credibile. Mi chiedo ancora adesso su che basi un clochard, anche se poco profumato, non fosse attendibile. Che motivo avrebbe mai avuto di mentire? Nessuno.

Ma il consesso della provincia benpensante sentenziò che non meritava fiducia. Non ne afferro il motivo ma mentre scrivo il pensiero mi corre a Bocca di rosa di De André, lo so che non c’entra un cavolo e che è tutta un’altra storia. Forse l’ambientazione, l’atmosfera di sospetti, il paesino di Sant'Ilario, la gente che dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio.

VITA DA CRONISTA

Comunque io in quei giorni mi aggiravo per Chiavari a caccia di notizie che non trovavo. C’era l’inviato della Stampa, Pierangelo Sapegno da Torino, che ne sparava una ogni mattina. Bravissimo. Un incubo per i colleghi. Erano quasi tutte balle, ma scritte così bene che sembravano vere. Diabolico. Io ero bravino, ma lui un fuoriclasse. Pioveva di brutto e tiravano rasoiate di tramontana a Chiavari, come dicevo. Sembrava voler tagliarti le orecchie. Pozzanghere e scarpe che facevano plàf plàf. L’inverno testardo si ostinava a non arrendersi alla dolcezza della primavera, come dicevo. Come se quel delitto avesse avvolto il paese in un lugubre e greve mantello nero.

E come ancora dicevo la canzone di Elio e le Storie Tese martellava i timpani, ovunque e in ogni momento: Italia sì, Italiano, Italia bum, la strage impunita... puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. Insomma, facevo una vitaccia da cronista ramingo senza cavare un ragno dal buco. Così credevo. Invece. Invece una mattina intercettai davanti al palazzo neogotico del tribunale, in piazza Mazzini, l’avvocato della donna misteriosa, ormai definitivamente defilata dall’inchiesta, non si sa perché. Il legale si chiamava Margherita Pantano, piccolina e battagliera.

Mi spiegò, senza farne il nome, che la sua cliente sì che era passata a piedi in via Marsala la mattina dell’omicidio, ma casualmente e nulla aveva a che fare con il fatto di sangue. Questione di sfortuna. Se la prendeva pure con i magistrati pasticcioni. Lo riportai sul Giornale il giorno seguente in un articolo dal titolo – che, mi pare, fece proprio Mario Sechi – “Giallo di Chiavari, buco nell’acqua: esce di scena la donna del mistero”. Fine della prima parte della storia.