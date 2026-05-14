Andrea Sempio barricato in tribunale: "Non esce nemmeno per mangiare"

Col passare delle ore, è aumentata anche la folla di cronisti e curiosi attorno all'edificio. Di qui la decisione di Sempio di non uscire nemmeno per pranzare, come si legge sul Messaggero. Lui e il suo team avrebbero fatto arrivare il cibo direttamente in struttura. Giunto lì intorno alle 11 insieme all'avvocato Angela Taccia, il 38enne è entrato nel palazzo di corsa da un ingresso secondario. "Continueremo a lavorare, dobbiamo finire la consulenza personologica - ha detto la Taccia ai giornalisti -. Abbiamo già consegnato ai nostri tecnici il materiale affinché possano redigere, nei termini, tutte le consulenze da parte nostra. Personologica, antropometrica, medico-legale, informatica e quella sulle tracce ematiche. A chiudere il cerchio non mancherà un supplemento di esame dattiloscopico" sull'impronta 33.

La legale, poi, si è detta preoccupata per l'assistito: "Andrea è rassegnato. Era angosciato dall'arrivare qui perché sapeva di trovare la bolgia. La sua vita è cambiata, sta vivendo una situazione difficile. Da mesi vive chiuso in casa, nell'ultima settimana è stato o in studio da noi o tumulato nel suo appartamento, come se fosse già ai domiciliari". "Non so come sia andata oggi, di certo è stata stancante. Ma né noi né lui siamo spaventati. Attendiamo", ha ammesso Palmegiani andando via.