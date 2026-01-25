Anguillara Sabazia, il messaggio choc sui social dopo il suicidio: scoppia la bufera

Libero logo
domenica 25 gennaio 2026
Il doppio suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, il killer di Federica Torzullo, ad Anguillara Sabazia, ha sconvolto ancora una volta una intera comunità. Ma a quanto pare a spingere Maria Messenio e Pasquale Carlomagno all'estremo gesto sarebbe stata la gogna mediatica a cui, secondo quanto avrebbero scritto nel messaggio d'addio lasciato nella casa romana dell'altro figlio, sarebbero stati sottoposti negli ultimi giorni.

E così a far luce su quanto accaduto anche sui social, soprattutto dopo la morte dei due coniugi, è l'avvocato Andrea Miroli, difensore di Claudio Carlomagno: "Questa vicenda dimostra più che mai che anche i familiari di chi commette un reato così grave sono vittime, vittime di un crimine le cui conseguenze si estendono dolorosamente anche a chi non ne ha alcuna responsabilità, una catabasi, una discesa agli inferi che i signori Carlomagno non sono riusciti tragicamente a sopportare. Le ragioni dietro a questo terribile gesto sono state spiegate in una lettera al loro altro figlio Davide, in merito alla quale occorre rispetto e privacy. Purtroppo ancora ieri però si leggevano sui social messaggi come 'quella donna ha fatto bene ad ammazzarsi avendo partorito un mostro'. Leggendo questo e sapendo quanto la pressione mediatica possa turbare le coscienze di chi si trova a vivere queste tremende situazioni, dovremmo forse tutti esercitarci in una pedagogia collettiva affinché certe vicende non straripino dai confini prettamente giuridici".

