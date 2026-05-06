Anguillara, l'autopsia su Federica Torzullo smentisce Carlomagno: quando è stata uccisa

Colpo di scena sull'omicidio di Federica Torzullo. L'autopsia sul corpo della donna, uccisa tra l'8 e il 9 gennaio ad Anguillara - alle porte di Roma -, e per il cui assassinio è stato condannato il marito Claudio Carlomagno, ha svelato qualcosa che agli inquirenti era sfuggito. Federica è stata massacrata con 23 coltellate. Ma non sarebbe stata uccisa la mattina del 9 gennaio come sostiene la difesa del marito. Bensì la sera prima. A dirlo sarebbero alcuni residui di fibre vegetali nel corpo, emersi dall'esame autoptico, che collocherebbero il delitto nel dopocena e non la mattina successiva.

Come spiega il Corriere della Sera, Carlomagno avrebbe ucciso dunque Federica dopo aver finito di cenare, mentre il figlio era fuori: dopo averla massacrata con il coltello, avrebbe ripulito la scena, preso il corpo della vittima (che ha anche tentato di dare alle fiamme) e trasportato in auto in un terreno vicino. In quel luogo poi avrebbe deciso di seppellire il cadavere della donna in una buca scavata con la ruspa.