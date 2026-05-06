Anguillara, l'autopsia su Federica Torzullo smentisce Carlomagno: quando è stata uccisa

Colpo di scena sull'omicidio di Federica Torzullo. L'autopsia sul corpo della donna, uccisa tra l'8 e il 9 gennaio ad Anguillara - alle porte di Roma -, e per il cui assassinio è stato condannato il marito Claudio Carlomagno, ha svelato qualcosa che agli inquirenti era sfuggito. Federica è stata massacrata con 23 coltellate. Ma non sarebbe stata uccisa la mattina del 9 gennaio come sostiene la difesa del marito. Bensì la sera prima. A dirlo sarebbero alcuni residui di fibre vegetali nel corpo, emersi dall'esame autoptico, che collocherebbero il delitto nel dopocena e non la mattina successiva.
Come spiega il Corriere della Sera, Carlomagno avrebbe ucciso dunque Federica dopo aver finito di cenare, mentre il figlio era fuori: dopo averla massacrata con il coltello, avrebbe ripulito la scena, preso il corpo della vittima (che ha anche tentato di dare alle fiamme) e trasportato in auto in un terreno vicino. In quel luogo poi avrebbe deciso di seppellire il cadavere della donna in una buca scavata con la ruspa.
Anguillara Sabazia, la svolta in Procura: il complice di Claudio CarlomagnoLa Procura di Civitavecchia ha compiuto un’importante accelerazione nelle indagini sul delitto di Federica Torzull...
Questa dinamica, però, tradisce la presunta premeditazione. Carlomagno, dal canto suo, nella sua confessione aveva spiegato di essere stato preso da un raptus la mattina dopo, perché la donna voleva lasciarlo, e a una contesa proprio per l'affidamento del figlio, che ora vive con i nonni materni.