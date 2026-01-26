Corte dei Conti a gamba testa, l'ultimo agguato al Ponte sullo Stretto

"Il provvedimento, se approvato, prevederebbe l'emanazione di una nuova delibera Cipess ma svuoterebbe di contenuti il controllo di legittimità della Corte dei Conti" e "introdurrebbe un ulteriore scudo per escludere la responsabilità per colpa grave anche in caso di danni alle finanze pubbliche". Secondo l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti alla luce della bozza di decreto "si potrebbe ottenere il visto di legittimità" per il Ponte sullo Stretto "senza rimuovere le violazioni di legge già accertate e senza il rischio di azioni della Procura della Corte dei Conti per condotte che si rivelassero dannose per gli interessi della collettività".

"Stiamo lavorando in queste ore - aveva detto Matteo Salvini - a un decreto che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri settimana prossima, che prende in considerazione tutti i rilievi della Corte dei Conti visto che siamo persone educate, garbate giudiziose, e cerca di dare risposte tema per tema sulla compatibilità ambientale, sulla sostenibilità economica. Un ponte serve".