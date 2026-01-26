Libero logo
Anguillara
Groenlandia
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Corte dei Conti a gamba testa, l'ultimo agguato al Ponte sullo Stretto

di
Libero logo
lunedì 26 gennaio 2026
Corte dei Conti a gamba testa, l'ultimo agguato al Ponte sullo Stretto

1' di lettura

"L'Associazione Magistrati della Corte dei Conti esprime forte preoccupazione per lo schema di decreto-legge sulle cosiddette Grandi opere, attualmente in preparazione, che punta a sbloccare il progetto del Ponte sullo Stretto aggirando i rilievi di illegittimità già sollevati dalla Corte". Lo ha affermato in una nota l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti.

"Il provvedimento, se approvato, prevederebbe l'emanazione di una nuova delibera Cipess ma svuoterebbe di contenuti il controllo di legittimità della Corte dei Conti" e "introdurrebbe un ulteriore scudo per escludere la responsabilità per colpa grave anche in caso di danni alle finanze pubbliche". Secondo l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti alla luce della bozza di decreto "si potrebbe ottenere il visto di legittimità" per il Ponte sullo Stretto "senza rimuovere le violazioni di legge già accertate e senza il rischio di azioni della Procura della Corte dei Conti per condotte che si rivelassero dannose per gli interessi della collettività".

Referendum, Piccolotti evoca il complotto: "Puniscono le toghe per il ponte sullo Stretto"

L'ultima pagliacciata della sinistra sul referendum sulla giustizia? Il complottone. Come ha spiegato Elisabetta Pic...

"Stiamo lavorando in queste ore - aveva detto Matteo Salvini - a un decreto che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri settimana prossima, che prende in considerazione tutti i rilievi della Corte dei Conti visto che siamo persone educate, garbate giudiziose, e cerca di dare risposte tema per tema sulla compatibilità ambientale, sulla sostenibilità economica. Un ponte serve".

Corte dei Conti, la riforma: così aiutera i pubblici amministratori

In attesa del referendum di primavera, ieri in Senato è diventata legge l’altra riforma della giustizia: qu...
tag
ponte sullo stretto
corte dei conti

Referendum sulla giustizia Referendum, Piccolotti evoca il complotto: "Puniscono le toghe per il ponte sullo Stretto"

Nuove regole Corte dei Conti, la riforma: così aiutera i pubblici amministratori

Le motivazioni Ponte sullo Stretto, "perché il governo si deve fermare": la Corte dei Conti spiega l'agguato

ti potrebbero interessare

Sparatoria a Milano, Piantedosi: "No a presunzione di colpevolezza

Sparatoria a Milano, Piantedosi: "No a presunzione di colpevolezza

Milano, sparatoria a Rogoredo: muore 20enne nordafricano

Milano, sparatoria a Rogoredo: muore 20enne nordafricano

Redazione
Garlasco, la cartella "Militare" sul pc di Stasi: video intimi, cosa c'è

Garlasco, la cartella "Militare" sul pc di Stasi: video intimi, cosa c'è

Oreste Lionello, retroscena macabro sul figlio Davide: "Imbottito di farmaci"

Oreste Lionello, retroscena macabro sul figlio Davide: "Imbottito di farmaci"

Redazione