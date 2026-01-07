Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Referendum, Piccolotti evoca il complotto: "Puniscono le toghe per il ponte sullo Stretto"

di
Libero logo
mercoledì 7 gennaio 2026
Referendum, Piccolotti evoca il complotto: "Puniscono le toghe per il ponte sullo Stretto"

2' di lettura

L'ultima pagliacciata della sinistra sul referendum sulla giustizia? Il complottone. Come ha spiegato Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra, secondo la sinistra il centrodestra con la riforma vorrebbe in qualche modo punire la magistratura contabile - quindi la Corte dei Conti - per le perplessità espresse sul progetto del ponte sullo Stretto. Una follia, che però viene usata per convincere i cittadini a recarsi alle urne per votare "No".

"Hanno cercato in tutti i modi di nasconderlo ai cittadini - ha detto la Piccolotti -. Che Giorgia Meloni e i suoi ministri abbiano voluto mettere in campo questa riforma la dice lunga sulla loro allergia alle regole e alla legalità. La riforma della magistratura contabile, della Corte dei Conti è una riforma pericolosissima perché di fatto con una serie di meccanismi che vanno dal silenzio assenso alla riduzione delle pene e delle responsabilità indebolisce il controllo della magistratura su come vengono spesi i soldi pubblici. Molto spesso i soldi vengono sprecati, utilizzati male o peggio ancora finiscono nella corruzione e nelle reti clientelari. Perché hanno fatto questa riforma? In parte perché appunto vogliono cercare di garantire una sorta di impunità e dall'altro lato per punire la magistratura contabile che ha dimostrato che il progetto del ponte sullo Stretto era scritto male, era realizzato con procedure sbagliate e avrebbe prodotto solo spreco di denaro pubblico".

tag
elisabetta piccolotti
referendum giustizia
ponte sullo stretto

Vale tutto? Referendum, le bugie dei magistrati per affossare la riforma

Stoccata Gaia Tortora contro Travaglio: "Inutili terrorismi"

Referendum Giustizia Referendum Giustizia, spot pieni di balle nella stazione di Milano: la propaganda del fronte del no

ti potrebbero interessare

Referendum, le bugie dei magistrati per affossare la riforma

Referendum, le bugie dei magistrati per affossare la riforma

Francesco Damato
Le menzogne del No sui "giudici sottomessi" scatenano la rivolta

Le menzogne del No sui "giudici sottomessi" scatenano la rivolta

Fausto Carioti
Milano, il penalista Della Valle sui manifesti per il No alla riforma della giustizia: "È un reato"

Milano, il penalista Della Valle sui manifesti per il No alla riforma della giustizia: "È un reato"

Michele Zaccardi
Il "Sì" servirà a evitare i casi come Garlasco

Il "Sì" servirà a evitare i casi come Garlasco

Nicolò Zanon