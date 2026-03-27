Roberto Gualtieri, "terreni strapagati": l'ipotesi del danno erariale

Ma come, Gualtieri ha votato no al referendum e la Corte dei Conti lo mette in mezzo per una storia di soldi sperperati? La storia è quella del termovalorizzatore da realizzare alle porte della Capitale, a Santa Palomba. In pratica, secondo la magistratura contabile il Comune di Roma avrebbe sborsato- attraverso la municipalizzata della nettezza urbana, l’Ama - il doppio della valutazione dei terreni necessari... O meglio, Pantalone. Perché alla fine dei giochi i quattrini sono sempre i nostri. In Campidoglio non possono fare spallucce. Perché erano stati avvisati da un po’ di tempo: l’ex sindaca Virginia Raggi ha presentato - assieme ad altri suoi colleghi pentastellati l’esposto alla Corte. Ma anche dall’altra parte dell’opposizione si sono accorti di quanto succedeva. A svelarlo, il capogruppo della Lega Fabrizio Santori: «Gualtieri e l’assessore Alfonsi sapevano e hanno taciuto». «Già con interrogazioni formali urgenti del novembre 2022, depositate negli stessi giorni, avevamo denunciato in Assemblea Capitolina gravi criticità sull’acquisto dei terreni di Santa Palomba per il termovalorizzatore. Non abbiamo mai ricevuto risposta. Ora la Corte dei conti indaga per possibile danno erariale e di fatto conferma la fondatezza delle nostre denunce».

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E aggiunge: «Abbiamo sollevato dubbi precisi e documentati su tre aspetti fondamentali: la congruità del prezzo, l’idoneità urbanistica dell’area e la presenza di vincoli e criticità strutturali. Ora emerge che quei terreni sarebbero stati pagati circa 7,5 milioni di euro, a fronte di una valutazione molto più bassa. Un differenziale che potrebbe configurare un danno erariale rilevante. Ma c’è di più: dai documenti risulta che l’area acquistata non è un terreno industriale “puro”, ma presenta porzioni di verde pubblico, vincoli paesaggistici e fasce di rispetto che ne limitano l’utilizzo. In sostanza», prosegue Santori, «Roma potrebbe aver pagato a prezzo pieno un terreno che non vale quella somma. È gravissimo che il sindaco Gualtieri e l’assessore Alfonsi abbiano proseguito l’iter senza chiarire questi aspetti e, soprattutto, abbiano ignorato interrogazioni istituzionali e dettagliate.

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