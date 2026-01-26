Carlomagno, le parole sconcertanti dal carcere

Claudio Carlomagno, l'uomo reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo, dal carcere di Civitavecchia si dichiara pentito per quanto compiuto il 9 gennaio scorso ad Anguillara. L'uomo - che è stato informato del suicidio dei genitori - oggi ha ricevuto la visita del suo avvocato, Andrea Miroli.
"Si trova in una situazione di forte turbamento. È provato, consapevole e chiede notizie del figlio", afferma il legale. Intanto la procura di Civitavecchia ha disposto per domani l'esame autoptico sul cadavere dei genitori di Claudio Carlomagno, in carcere con l'accusa di aver ucciso sua moglie Federica Torzullo, nel comune di Anguillara, in provincia di Roma. Le indagini sono delegate ai carabinieri. E sempre la procura di Civitavecchia aprirà un fascicolo per "istigazione al suicidio" in relazione alla morte dei genitori di Claudio Carlomagno.
L'apertura dell'indagine è necessaria per eseguire sui corpi dei coniugi l'autopsia. Claudio Carlomagno, dopo aver ucciso sua moglie e aver saputo del suicidio dei suoi genitori che, a causa dell'immenso dolore, hanno scelto di farla finita, è sorvegliato a vista all'interno del carcere di Civitavecchia. La paura delle autorità è che l'uomo possa fare un gesto estremo che aggiungerebbe tragedia a tragedie. In tutta questa storia poi non va dimenticato il bambino, il figlio di 10 anni, che probabilmente verrà affidato ai nonni materni.