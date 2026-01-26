Carlomagno, le parole sconcertanti dal carcere

Claudio Carlomagno, l'uomo reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo, dal carcere di Civitavecchia si dichiara pentito per quanto compiuto il 9 gennaio scorso ad Anguillara. L'uomo - che è stato informato del suicidio dei genitori - oggi ha ricevuto la visita del suo avvocato, Andrea Miroli.

"Si trova in una situazione di forte turbamento. È provato, consapevole e chiede notizie del figlio", afferma il legale. Intanto la procura di Civitavecchia ha disposto per domani l'esame autoptico sul cadavere dei genitori di Claudio Carlomagno, in carcere con l'accusa di aver ucciso sua moglie Federica Torzullo, nel comune di Anguillara, in provincia di Roma. Le indagini sono delegate ai carabinieri. E sempre la procura di Civitavecchia aprirà un fascicolo per "istigazione al suicidio" in relazione alla morte dei genitori di Claudio Carlomagno.