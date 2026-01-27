Anguillara, cosa può rivelare l'autopsia sui Carlomagno

Ennesimo dramma nella vicenda del femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia (Roma). I pm di Civitavecchia hanno disposto il sequestro della villetta dei genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio (ex assessora comunale), trovati impiccati sabato sera nel giardino della loro abitazione. Sul caso è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.Dal carcere di Civitavecchia, dove è detenuto, Claudio Carlomagno – reo confesso dell’omicidio della moglie con 23 coltellate il 9 gennaio – si dichiara "pentito" per quanto compiuto.

È seguito da psicologi, controllato a vista per timore di gesti estremi e, dopo la visita dell’avvocato, appare in forte turbamento: chiede notizie del figlio e appare provato.Gli inquirenti puntano a verificare se nella villetta o nel biglietto d’addio lasciato dai genitori all’altro figlio Davide (che li ospitava a Roma e ha lanciato l’allarme) emergano elementi utili a chiarire le responsabilità o eventuali pressioni.