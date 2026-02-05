Crans-Montana, scoppia un altro caso: la sconcertante lettera ai dipendenti

Per la prima volta dall'incendio del loro bar a Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti si sono rivolti a tutti i dipendenti in una lettera inviata mercoledì 4 febbraio e diffusa inizialmente da France Info. "Oggi abbiamo deciso di rompere il silenzio che ci è stato imposto, almeno per la durata di questa lettera", hanno spiegato i Moretti nella lettera. Questo silenzio "infinitamente pesante e doloroso" è stato rotto anche dal desiderio di giustificare le proprie azioni.

"Nessuno di voi avrebbe dovuto sopportare un simile calvario. Eravate i nostri protetti e lo siete ancora. Ci assumiamo questa responsabilità senza in alcun modo cercare di scaricarvi la colpa", hanno insistito i due corsi. "Nemmeno per un attimo avremmo potuto immaginare una tragedia simile. Dal 1° gennaio, abbiamo incarnato la sventura che ha colpito il Constellation", hanno scritto. "Portiamo anche il peso di coloro che non sono più con noi, in un dolore immenso", hanno scritto ancora riferendosi ai diversi dipendenti che hanno perso la vita nel rogo.