Formello sotto choc: crolla un muretto per il maltempo, chi è il morto

venerdì 13 febbraio 2026
1' di lettura

Una notte di soccorsi che si è conclusa nel peggiore dei modi quella appena trascorsa nel Comune di Formello, tra il lago di Bracciaono e Roma. Intorno alle ore 22:45 di ieri sera, un muro di contenimento ha ceduto improvvisamente in via Nazario Sauro, al civico 48, abbattendosi con violenza su un’abitazione sottostante.

Il crollo, massiccio e improvviso, non ha lasciato scampo a un uomo di circa 60 anni che si trovava all’interno della struttura: l’uomo, il macellaio del paese molto conosciuto a Formello, è rimasto travolto dai detriti e, nonostante il rapido intervento dei soccorritori, è deceduto sul colpo.

Sul luogo del disastro è intervenuta tempestivamente la Squadra 31/A del distaccamento di Campagnano, supportata dal Funzionario dei Vigili del Fuoco di servizio per coordinare le delicate operazioni di messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i Carabinieri e i sanitari del 118. Restano ancora da accertare le cause che hanno portato al cedimento strutturale del muro.

