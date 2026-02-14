Liliana Resinovich, è morto Claudio Sterpin; il mistero e l'ultima telefonata

Ennesimo colpo di scena nel caso irrisolto di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 in un boschetto dell’ex ospedale psichiatrico. Il corpo era avvolto in sacchetti per alimenti chiusi al collo con un laccetto e infilato in due grandi sacchi neri dei rifiuti, uno dall’alto e uno dal basso. Inizialmente la Procura ipotizzò il suicidio, ma la ricostruzione apparve lacunosa, così sotto indagine c'è finito il marito Sebastiano Visintin.

E in questa storia una figura chiave del mistero era proprio Claudio Sterpin, ex maratoneta di 86 anni, considerato l’“amico speciale” e grande amore segreto di Liliana, ultimo a sentirla al telefono il giorno della scomparsa. Sterpin ha sempre respinto l’ipotesi del suicidio, definendola una “bufala”, e ha sostenuto di avere sospetti precisi su chi potesse averle fatto del male.