Liliana Resinovich, tracce di zirconio sulle scarpe: perché la svolta è clamorosa

Possibile svolta sulla morte di Liliana Resinovich. Secondo quanto si apprende, sulle calzature indossate dalla donna quando è stata ritrovata nel boschetto dell’ex Opp di Trieste sono state rinvenute tracce di zirconio. E non è un minerale qualunque, dato che si tratta di una sostanza impiegata comunemente nei processi industriali e, in particolare, per l’affilatura professionale dei coltelli.
Questo dettaglio porta gli inquirenti a pensare ancora una volta a Sebastiano Visentin, marito della vittima e unico indagato nell’inchiesta condotta dalla Procura di Trieste. Tra le sue varie occupazioni, l'uomo svolgeva anche quella di arrotino per diversi esercizi commerciali della città, tra cui una nota pescheria del centro. Pare che Videntin fosse solito ritirare e consegnare lame ogni martedì, un’attività che avrebbe svolto anche la mattina del 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa di Liliana.
Liliana Resinovich, siamo alla svolta: l'ipotesi agghiaccianteQuattro anni dopo, il caso di Liliana Resinovich è ancora lì, in attesa di giustizia. La donna resta non s...
Anche per questo motivo, la Gip Flavia Mangiante ha concesso una proroga di trenta giorni per il deposito della perizia definitiva. Il pool di esperti sta lavorando su reperti estremamente delicati come il cordino trovato attorno al collo di Liliana e il laccio che teneva unite le sue chiavi. L'obiettivo? Isolare tracce di Dna o altri residui biologici che possano finalmente chiarire se si sia trattato di un suicidio o di un omicidio. Quindi, a causa di questo nuovo slittamento, la prossima udienza è stata fissata per il prossimo 26 giugno .