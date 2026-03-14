Liliana Resinovich, tracce di zirconio sulle scarpe: perché la svolta è clamorosa

Possibile svolta sulla morte di Liliana Resinovich. Secondo quanto si apprende, sulle calzature indossate dalla donna quando è stata ritrovata nel boschetto dell’ex Opp di Trieste sono state rinvenute tracce di zirconio. E non è un minerale qualunque, dato che si tratta di una sostanza impiegata comunemente nei processi industriali e, in particolare, per l’affilatura professionale dei coltelli.

Questo dettaglio porta gli inquirenti a pensare ancora una volta a Sebastiano Visentin, marito della vittima e unico indagato nell’inchiesta condotta dalla Procura di Trieste. Tra le sue varie occupazioni, l'uomo svolgeva anche quella di arrotino per diversi esercizi commerciali della città, tra cui una nota pescheria del centro. Pare che Videntin fosse solito ritirare e consegnare lame ogni martedì, un’attività che avrebbe svolto anche la mattina del 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa di Liliana.