Fiumicino, la coda dell'Airbus gratta la pista: minuti di terrore e atterraggio d'emergenza

Paura a Fiumicino, per un atterraggio d'emergenza avvenuto oggi, martedì 19 maggio. Un Airbus A320 della compagnia portoghese Tap, partito dalla Capitale e diretto a Lisbona, è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo a causa di un problema nella fase di decollo: la coda del velivolo ha infatti toccato la pista mentre l'aereo prendeva quota.

L'episodio si è verificato alle 11.41, durante il volo TP831. Secondo quanto riferito dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, il jet aveva appena avviato la procedura di decollo dalla pista 25 dello scalo romano quando si è verificata l'anomalia. L'aereo si sarebbe inclinato in maniera insolita poco prima di staccarsi da terra, finendo per "strusciare la coda in pista", come spiegato nella nota diffusa dall'Ansv. Il contatto con l'asfalto sarebbe durato pochi istanti, ma abbastanza da provocare danni che ora sono in fase di accertamento.

Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbero un errore nel calcolo delle velocità necessarie al decollo oppure una distribuzione non ottimale dei pesi a bordo, tra passeggeri, bagagli e merci.

Dopo essersi alzato in volo sopra il Tirreno, il comandante ha chiesto il rientro precauzionale a Fiumicino. L'Airbus ha quindi effettuato alcune manovre sopra la zona di Civitavecchia per consumare il carburante in eccesso prima dell'atterraggio, avvenuto senza altri problemi alle 12.40. A bordo si trovavano sei membri dell'equipaggio, mentre non è stato comunicato il numero esatto dei passeggeri presenti sul velivolo, che può ospitare fino a 174 persone.

"L’Ansv ha disposto l’invio di un investigatore presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, per la raccolta delle evidenze disponibili, utili anche alla corretta classificazione dell’evento di tail strike", ha fatto sapere l'Agenzia. "L’aeromobile, una volta in volo, scaricava (il termine è stato poi cambiato in "smaltiva", ndr) il carburante in eccesso e rientrava a Fiumicino senza ulteriori criticità. Nessun danno risulterebbe infatti per gli occupanti, mentre l’entità dei danni riportati dal velivolo è in corso di valutazione".

Anche Tap ha confermato l'accaduto: "Conferma che il volo TP831 da Roma a Lisbona ha registrato un tail strike, vale a dire che la coda dell’aereo ha toccato la pista durante la fase di decollo. L'aeromobile è rientrato poco dopo all’aeroporto di partenza per consentire le necessarie verifiche di eventuali danni, atterrando in sicurezza. Passeggeri ed equipaggio proseguiranno quanto prima il viaggio verso Lisbona a bordo di un altro aereo".