Maldive, strage dei sub: recuperate le bodycam, una morte atroce

Strage alle Maldive, dove proseguono le operazioni di recupero dei corpi dei quattro sub italiani morti durante un'immersione in un sistema di grotte sottomarine. Le vittime in totale sono cinque, una vicenda che ha sconvolto l'Italia e il mondo intero..

I corpi dei quattro italiani sono stati individuati tutti insieme nella zona più remota della grotta dagli speleosub finlandesi di Dan Europe, impegnati nelle complesse operazioni di ricerca e recupero. Nella giornata di oggi sono stati riportati in superficie i primi due corpi, quelli di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, grazie al lavoro coordinato tra i sub finlandesi e le autorità maldiviane.

Le operazioni si stanno rivelando particolarmente delicate per le condizioni estreme del sistema sotterraneo e per la profondità raggiunta dai sub durante l'immersione. A guidare il team internazionale è Sami Paakkarinen, che a nome degli speleosub finlandesi ha diffuso un messaggio rivolto alle famiglie delle vittime: "Desideriamo esprimere le più profonde condoglianze alle famiglie delle vittime. Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa".