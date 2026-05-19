Maldive, strage dei sub: recuperate le bodycam, una morte atroce

Strage alle Maldive, dove proseguono le operazioni di recupero dei corpi dei quattro sub italiani morti durante un'immersione in un sistema di grotte sottomarine. Le vittime in totale sono cinque, una vicenda che ha sconvolto l'Italia e il mondo intero..
I corpi dei quattro italiani sono stati individuati tutti insieme nella zona più remota della grotta dagli speleosub finlandesi di Dan Europe, impegnati nelle complesse operazioni di ricerca e recupero. Nella giornata di oggi sono stati riportati in superficie i primi due corpi, quelli di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, grazie al lavoro coordinato tra i sub finlandesi e le autorità maldiviane.
Le operazioni si stanno rivelando particolarmente delicate per le condizioni estreme del sistema sotterraneo e per la profondità raggiunta dai sub durante l'immersione. A guidare il team internazionale è Sami Paakkarinen, che a nome degli speleosub finlandesi ha diffuso un messaggio rivolto alle famiglie delle vittime: "Desideriamo esprimere le più profonde condoglianze alle famiglie delle vittime. Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa".
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Paakkarinen ha poi ringraziato "l'Ambasciata italiana, Dan Europe e le autorità maldiviane per il supporto fornito al team", sottolineando come l'intera operazione richieda "il lavoro di decine di persone". Il responsabile del gruppo ha spiegato che il recupero proseguirà anche nei prossimi giorni per riportare in superficie gli altri corpi ancora all'interno della grotta. "Chiediamo privacy e serenità operativa durante le operazioni", ha aggiunto.
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Intanto gli investigatori maldiviani stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto durante l'immersione. I tre sub finlandesi impegnati nei recuperi hanno consegnato alla polizia diverse attrezzature recuperate all'interno del sistema di grotte, comprese alcune telecamere GoPro appartenenti agli italiani.
Secondo quanto riferito dall'account Maldives Security Desk sulla piattaforma X, il materiale è ora al vaglio degli inquirenti. Le immagini registrate dalle telecamere potrebbero rivelarsi decisive per chiarire gli ultimi momenti della spedizione: gli investigatori puntano infatti a ricostruire il percorso seguito dal gruppo, la profondità raggiunta, le condizioni di visibilità all'interno delle cavità e le eventuali difficoltà tecniche affrontate dai sub poco prima della tragedia.