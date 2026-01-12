Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin ko in Cassazione: costretto pure a pagare

Sebastiano Visintin incassa un duro colpo in Cassazione: la Suprema corte ha rigettato la sua richiesta di un incidente probatorio e lo ha condannato anche al risarcimento delle spese processuali, oltre al versamento di 3mila euro alla Cassa delle Ammende. Una decisione che pesa nel procedimento legato alla morte della moglie, Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 e ritrovata senza vita settimane dopo.

Per la prima sezione penale, presieduta da Giacomo Rocchi, è "inammissibile" il ricorso presentato dall’avvocato Paolo Bevilacqua contro l’ordinanza del Gip del Tribunale di Trieste del 30 giugno 2025. Il giudice aveva accolto la richiesta del pubblico ministero e respinto quella della difesa di procedere con un incidente probatorio per una nuova perizia medico-legale, ritenuta necessaria per chiarire "le cause, le modalità, la data della morte, nonché il luogo di permanenza della salma di Liliana Resinovich, in considerazione degli opposti esiti delle consulenze".