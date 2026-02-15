Bergamo, l'orco che strattona la bimba, i pugni del padre: il video choc del supermercato

Sabato 14 febbraio, intorno alle 13, in un supermercato di via Corridoni a Bergamo , una normale uscita familiare si trasforma in un incubo. Un papà spinge il carrello della spesa, la mamma tiene per mano la bimba di un anno e mezzo mentre si dirigono verso le porte scorrevoli dell’uscita.Dalle vetrate dell’entrata, un uomo – un cittadino romeno di 47 anni (o 37 secondo alcune fonti), senza fissa dimora e incensurato – intercetta la famiglia. In soli 20 secondi, come mostrano le telecamere di sorveglianza, afferra la piccola per la gamba destra e tenta di trascinarla all’interno del supermercato. La madre reagisce immediatamente, non molla la presa e viene trascinata a terra. Il marito abbandona il carrello, corre e colpisce l’aggressore con pugni sulla schiena, facendolo cadere.

Subito intervengono la guardia giurata della Rondaservice all’ingresso e diversi clienti, bloccando l’uomo e consegnandolo alla polizia giunta sul posto.La bimba, rimasta al sicuro con la madre, viene portata all’ospedale Papa Giovanni XXIII dove le viene diagnosticata una frattura del femore, provocata dalla violenza dello strattone.La Squadra Mobile della Questura indaga per chiarire il movente: non risulta alcun legame con la famiglia (italiana), né che l’uomo bazzicasse abitualmente la zona. Non ha precedenti penali noti né patologie psichiatriche certificate, ma sono in corso approfondimenti. L’uomo è stato arrestato per tentato sequestro di persona aggravato (ai danni di minore sotto i 14 anni) e lesioni personali aggravate, con custodia in carcere in attesa di convalida.