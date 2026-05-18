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Salim El Koudri, la folle richiesta dal carcere: cosa ha detto

lunedì 18 maggio 2026
Salim El Koudri, la folle richiesta dal carcere: cosa ha detto

2' di lettura

Ora El Koudri vuole leggere la Bibbia. Dopo i messaggi scritti nel 2021 - "Bastardi cristiani di me…, voi e il vostro Gesù Cristo (scritto in minuscolo) in croce. Lo brucio" -, l'attentatore che sabato pomeriggio ha travolto volontariamente quattordici persone nel centro di Modena, ha fatto richiesta dal carcere di avere una Bibbia.

Lo ha detto all'Adnkronos, Fausto Gianelli, avvocato di Salim El Koudri: "Non è praticante, non è credente, non ha partecipato al Ramadan. Quando in carcere gli ho chiesto se voleva un libro mi ha risposto la Bibbia".  Nel colloquio con il suo legale, il 31enne avrebbe anche chiesto delle sigarette e di poter parlare con un prete.

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Gianelli riporta poi alcune parole che il suo assistito gli avrebbe rivelato: "Ho preso un coltello da cucina, sono uscito di casa e sapevo che quel giorno sarei morto. Non volevo fare del male a nessuno", avrebbe detto El Koudri. 

L'avvocato ha inoltre dichiarato che la famiglia del ragazzo è "una famiglia distrutta che continua a chiedermi come stanno i feriti e che non si dà pace per quello che è successo". 

In merito all'udienza di convalida davanti al giudice, che è stata fissata per domani mattina, Gianelli ha detto: "Siamo collaborativi, ma non so se domani sarà in grado di fare ragionamenti. Le risposte che oggi mi ha fornito nel nostro incontro in carcere non hanno nessuna logica o coerenza. Risponde sì o no con la testa, ricorda di essere uscito di casa pensando di morire, ma non sa dire perché".

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